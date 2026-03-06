AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: శుక్రవారం కావడంతో మీకు విందు, వినోదాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
ఆర్థికం: ఖరీదైన వస్తువులు లేదా వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తారు. అప్పుల బాధ నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కావడం వల్ల ఈ రోజు మీకు చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి.
లాభం: వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. అనవసరపు ఖర్చుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
జాగ్రత్త: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో తండ్రి లేదా పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: అదృష్టం మీ తలుపు తడుతుంది. అనుకోని విధంగా ధన లాభం చేకూరుతుంది.
లాభం: సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: వృత్తి రంగంలో అద్భుతమైన మార్పులు ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: గోధుమ రంగు
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: అదృష్టం వరిస్తుంది. విదేశీ యత్నాలు చేసే వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి.
ఆర్థికం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలమైన సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కావడం వల్ల ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అయితే ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాలు పాటించాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి.
లాభం: గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు వస్తాయి. కొత్త మిత్రులు పరిచయమవుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు వ్యవహారాలు కొలిక్కి వస్తాయి.
ఆరోగ్యం: చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రుణ విముక్తి కలుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: సంతాన పరంగా ఆనందం కలుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు.
లాభం: సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నలుపు
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: గృహ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. వాహనం లేదా ఇంటి వస్తువుల కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబం: అమ్మగారి నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: నీలం
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాచార రంగంలో ఉన్నవారికి అనుకూల సమయం.
లాభం: సోదరుల మద్దతు లభిస్తుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు