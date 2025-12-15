Moody Zodiac Signs: ఈ 3 రాశుల వారు చాలా డిఫరెంట్.. గంటకో మాట, క్షణానికో వేషం
Moody Zodiac Signs: కొన్ని రాశుల వారి మనస్తత్వం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. వీరిది వేగడం చాలా కష్టం. ఒక నిమిషం సంతోషంగా ఉంటే, మరుసటి నిమిషం మరోలా ఉంటారు. ఆ మూడు రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
భిన్నమైన రాశులు ఇవిగో
మనిషి మనస్సు చాలా చంచలమైనది. మనసును బట్టి నిర్ణయాలు ఉంటాయి. అయితే మనసు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు, అందరి ఆలోచనలు కూడా ఒకలా ఉండవంు. కొన్నిసార్లు ప్రశాంతంగా, మరికొన్ని సార్లు ఆటుపోట్లతో కల్లోలంగా ఉంటుంది. రోజూ కూడా ఒకేలా ఉండదు. ఉదయం చాలా ఉత్సాహంగా మేల్కొనవచ్చు. కానీ మధ్యాహ్నానికి కొన్ని నిరాశజనకంగా అనిపించవచ్చు. అలాగే రాశులు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. రాశుల్లో పుట్టిన వారి వక్తిత్వం కూడా భిన్నంగా ఉంటుంది.
మూడు రాశులు వెరైటీ
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మూడు రాశులు వారు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మిగిలిన రాశులతో పోలిస్తే వీరు కాస్త వెరైటీ అనే చెప్పాలి. వారి మానసిక స్థితి ఊయలలా మారుతుంది. ఒక నిమిషం సంతోషంగా ఉంటే, మరుసటి నిమిషం ఎలా ఉంటారో తెలియదు. ఆ మూడు రాశులు ఏవో ఇక్కడ చూడండి.
మేష రాశి
మేషరాశిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. వీరు ఒక్కోసారి శక్తిమంతంగా, ఉత్సాహంతో ఉంటారు. ఒక విషయంపై ఆసక్తి చూపించి ఆ తరువాత కాసేపటికే దాన్ని వదిలేస్తారు. వారి భావోద్వేగాలు స్పష్టంగా ఉండవు. ఉత్సాహం, కోపం, చిరాకు అన్ని మెరుపులా వచ్చి పోతుంటాయి. ఈ అనిశ్చితి వల్ల వారి స్వభావం బయటి వారికి భిన్నంగా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
సున్నితత్వానికి మారుపేరుగా కర్కాటక రాశి వారిని చెప్పుకుంటారు. వీరిని చంద్రుడు చాలా ప్రభావితం చేస్తాడు. వీరు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కష్టం. చుట్టూ ఉన్నవారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో దానిపైన వీరి ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటుంది. వీరు ఎక్కువగా ప్రేమ, భద్రతను కోరుకుంటారు. ఎవరైనా కఠినంగా మాట్లాడితే వారి మనసు చాలా బాధపడుతుంది. ఈ రాశివారు అందరూ తనను అర్థం చేసుకోవాలని ఆశిస్తారు. అలా జరగనప్పుడు కోపం త్వరగా వచ్చేస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు తమ ఇష్టాలను, అభిప్రాయాలను సులభంగా బయటపెట్టరు. వారి మనసులో భావోద్వేగాలు దాగి ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా తుపానులాంటివే. వీరు బాధను, కోపాన్ని తమ మౌనంతోనే దాచిపెడతారు. ఈ మౌనమే వారి కోపానికి, డల్ గా ఉండటానికి కారణం. వారి మనసులో ఏముందో అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అందుకే వీరు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటారో అంచనా వేయడం చాలా కష్టం.