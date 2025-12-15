Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 15.12.2025 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. బంధువులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపార వ్యవహారాల్లో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. వ్యాపారాలు సాదాసీదాగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా విచిత్ర సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. నూతన పనులు చేపట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందుతారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటు ఉండదు.
సింహ రాశి ఫలాలు
పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. దూరపు బంధువులను కలుసుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాలలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి. ఊహించని ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా ఒత్తిడులు పెరుగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో కొంత జాప్యం ఉన్నపటికీ నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు ఆటంకాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో సమస్యలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అంతంతమాత్రంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. వ్యాపార విషయంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు ఓర్పుతో పరిష్కరించుకుంటారు.కుటుంబంలో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం అందిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. సమాజంలో ప్రముఖులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికాక నిరాశ పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆశించిన డబ్బు సహాయం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. నూతన గృహ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
సోదరులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. సంతాన విద్యా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. దైవానుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. దీర్ఘకాలిక రుణాల విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు.