Zodiac signs: భార్యాభర్తల బంధం గొప్పది. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఒకరిపై మరొకరికి ప్రేమ, నమ్మకం ఉండటం మంచి విషయమే. అయితే.. కొందరు అమ్మాయిలు మాత్రం భర్తను గుడ్డిగా నమ్మేస్తారు.
భర్త మీద ప్రేమ ప్రతి భార్యకు ఉంటుంది. అందులో ఎలాంటి విచిత్రం లేదు. కానీ.. భర్త ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించేవారు కూడా మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటారు. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కూడా అలాంటి రాశులవారు కొందరు ఉన్నారు. భర్త గీసిన దాట దాటరు. మాట జవ దాటరు. ఇక భర్త ఆదేశాలను గుడ్డిగా నమ్మేస్తూ ఉంటారు. మరి... ఆ భార్యమణులకు చెందిన రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మిథున రాశి...
మిథున రాశివారు సహజంగా చాలా తెలివి కలిగి ఉంటారు. వీరిలో ఊహా శక్తి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ విషయాన్ని అయినా బ్యాలెన్సడ్ గా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి ఉంటుంది. కానీ... పెళ్లి తర్వాత వీరిలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశికి చెందిన అమ్మాయి... పెళ్లి తర్వాత.. భర్తకు విధేయులుగా మారిపోతారు. భర్తే ప్రత్యక్ష దైవం అన్నట్గుగా ప్రవర్తిస్తారు. ఆయన మాటపై పూర్తి విశ్వాసంతో బతుకుతారు. తమ భాగస్వామి ఏదైనా తప్పు చేసినట్లు తెలిసినా కూడా ఆయన్నే వెనకేసుకు వస్తారు. వీరికి జీవితంలో ప్రశాంతత అవసరం. అందుకే, ఎదురు మాట్లకుండా చెప్పింది చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతారు.
2.కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశికి చెందిన మహిళలు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. కుటుంబానికి వీరు చాలా ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. తమ భర్త తప్పులు చేసినా.. క్షమించగల మంచి మనసు వీరికి ఉంటుంది. భాగస్వామి చేసే తప్పులు కంటే... వారితో కలిసి ఉండటమే వీరి అంతిమ లక్ష్యం. అందుకే... కోపం చూపించినా, ప్రేమ చూపించినా లొంగిపోతారు. భర్తను చాలా గుడ్డిగా నమ్మి జీవిస్తూ ఉంటారు. అందుకే... చాలాసార్లు ఈ స్త్రీలు భర్త చేతిలో దారుణంగా మోసపోతూ ఉంటారు.
3.తుల రాశి...
తులా రాశి స్త్రీలు సమతుల్యమైన, న్యాయమైన , సహనవంతమైన స్వభావం కలిగి ఉంటారు. వారికి కుటుంబ శాంతి, సమన్వయం అత్యంత ప్రాధాన్యం. భర్త తప్పు చేసినా వారు తొందరగా తీర్పు ఇవ్వరు, క్షమించడంలో వెనుకాడరు. సంబంధం నిలబెట్టుకోవడానికి అవసరమైన మానసిక బలం, నమ్మకం వీరి ప్రత్యేకత. వీరి భర్తలపై గాఢమైన విశ్వాసం సంబంధంలో పరస్పర గౌరవాన్ని పెంచుతుంది.
ఫైనల్ గా...
మిథున, కర్కాటక, తులా రాశి స్త్రీలు ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం అనే మూడు విలువలను తమ వివాహ జీవితంలో ప్రతిబింబిస్తారు. ఈ నమ్మకం సంబంధాన్ని బలపరుస్తుంది, కానీ అజాగ్రత్తగా వదిలేస్తే బాధకు కూడా దారితీస్తుంది. అందుకే ప్రేమతో కూడిన నమ్మకం, జాగ్రత్తతో కూడిన అవగాహన కలగలిసినప్పుడు మాత్రమే దాంపత్య జీవితం శాంతి, ఆనందాలతో నిండుతుంది.