Zodiac signs: బాబా వంగా ప్రకారం, ఈ ఏడాది ముగిసేలాగో... అంటే ఈ 2025 చివరి మూడు నెలలో నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టంగా మారనున్నాయి. వారిపై లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభించనున్నాయి. సంపద, కీర్తి కూడా పెరుగుతుంది.
జోతిష్య నిపుణులు బాబా వంగా గురించి స్పెషల్ గా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆమె అంచనాలు చాలా వరకు నిజం అయ్యాయి. అందుకే, ఆమె అంచనాలను చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. తాజాగా 2025 చివరి మూడు నెలలకు సంబంధించి చెప్పారు. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో నాలుగు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా మారనుంది. మొత్తం 90 రోజుల్లో వారి సంపద పెరగనుంది. ఐశ్వర్య వంతులు అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు ఆ సమయంలో డబ్బు బాగా వస్తుంది.. కెరీర్ లో పురోగతి సాధిస్తారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.వృషభ రాశి...
బాబా వంగా ప్రకారం, 2025 చివరి మూడు నెలలు వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సూర్యుడు ఈ రాశివారికి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు అందించనున్నాడు. అక్టోబర్, డిసెంబర్ మధ్య సమయంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలను పొందుతారు. పని వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీ కృషి ఫలమిస్తుంది. గౌరవం, ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. మీ కుటుంబ జీవితంలో శాంతి, ఆనందం పెరుగుతాయి. ఈ మూడు నెలల్లో పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. మీ అదృష్టం పెరుగుతుంది. విజయాలు కూడా పెరుగుతాయి.
2.మిథున రాశి...
బాబా వంగా అంచనాల ప్రకారం, 2025 చివరి మూడు నెలలు మిథున రాశి వారికి బాగా కలిసి రానుంది. ఈ కాలంలో, అదృష్ట నక్షత్రం బృహస్పతి వీరికి చాలా మేలు చేయనుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కెరీర్ పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు పొందుతారు. గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. కుటుంబంలో శాంతి,సంతోష వాతావరణం ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం మరింత సామరస్యపూర్వకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి.
3.కన్య రాశి...
బాబా వంగా ప్రకారం..2025 చివరి మూడు నెలలు కన్య రాశి వారికి చాలా మేలు చేయనుంది. శని దేవుని ఆశీస్సులు ఈ రాశివారి పై చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కొత్త సంపద వనరులు పెరుగుతాయి. మీ కెరీర్, వ్యాపారంలో అపారమైన పురోగతి సాధించగలరు. కొత్త ఆస్తి లేదా వాహనం కొనే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రియమైన వారి మద్దతు లభిస్తుంది. కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
4.కుంభ రాశి....
బాబా వంగా ప్రకారం, 2025 చివరి మూడు నెలలు కుంభ రాశి వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త కెరీర్ మైలురాళ్ళు సాధించగలరు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశం ఉంది, వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి గణనీయమైన లాభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శాంతి , ఆనందం పెరుగుతాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం మరింత మధురంగా పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు సంపద, గౌరవం , విజయాన్ని పొందుతారు.