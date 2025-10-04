Tarot Horoscope: వచ్చే వారం ఈ రాశి వారు ఎంత ఓపికతో ఉంటే అంత మంచిది, లేదంటే..
Tarot Horoscope: జ్యోతిష్యానికి సమానంగా టారో జాతకాన్ని విశ్వసించే వారు ఉంటారు. టారో కార్డుల ఆధారంగా భవిష్యత్తును అంచనా వేయడమే టారో జాతకంగా చెబుతుంటారు. టారో జాతకం ప్రకారం వచ్చే వారం కుంభ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కోపంతో నిర్ణయాలు వద్దు
అక్టోబర్ 5 నుంచి 11వ తేదీ వరకు కుంభ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని టారో జ్యోతిష్యం చెబుతోంది. ఈ వారం వీరు కోపంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని టారో సూచిస్తుంది. కెరీర్, డబ్బు, సంబంధాలు, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ వారం కుంభ రాశి వారికి పనిలో సవాళ్లు, ఒడిదుడుకులతో నిండి ఉంటుందని టారో కార్డులు సూచిస్తున్నాయి. ప్రతికూల పరిస్థితులు ప్రారంభంలో మిమ్మల్ని నిరాశకు గురి చేస్తాయి. వారం మధ్యలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
కెరీర్/వ్యాపారం:
పనిలో కొన్ని అడ్డంకులు, విభేదాలు తలెత్తవచ్చు. సహోద్యోగులతో లేదా ఉన్నతాధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సహనం, సంయమనం పాటించండి. వారం మధ్యలో పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి, మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు, సవాలుతో కూడిన ప్రాజెక్టులు క్రమంగా పరిష్కారమవుతాయి.
డబ్బు/పెట్టుబడులు:
ఆర్థిక పరిస్థితులు సాధారణంగానే ఉంటాయి. ప్రణాళిక లేని ఖర్చులను నివారించండి, పెద్ద పెట్టుబడులు లేదా ప్రమాదకర నిర్ణయాలను వాయిదా వేయండి. పాత అప్పులను తిరిగి పొందే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి.
సంబంధాలు:
కుటుంబ జీవితం సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. మీరు బంధువులను ఇంటికి ఆహ్వానించి వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు. మీ భాగస్వామి లేదా జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు స్నేహపూర్వకంగా ఉంటాయి.
ఆరోగ్యం విషయంలో..
ఈ వారం కుంభ రాశి వారి ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి తలనొప్పి లేదా అలసటకు కారణం కావచ్చు. తేలికపాటి వ్యాయామం, యోగా, తగినంత నిద్ర సహాయపడతాయి.
వారపు పరిహారం:
గురువారం నాడు, తెల్లని పువ్వులను సమర్పించి ఇంట్లో దీపం వెలిగించండి. మీ కుటుంబంతో కూర్చుని సానుకూల సంభాషణలు చేయండి.
చేయాల్సిన, చేయకూడని పనులు:
చేయాల్సినవి: పనిలో ఓపికగా ఉండండి. మీ సంబంధాలకు సమయం ఇవ్వండి.
చేయకూడనివి: ఒత్తిడి కారణంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండండి.
అదృష్ట రంగు / సంఖ్య / రోజు: తెలుపు | 6 | గురువారం
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ఇంటర్నెట్ వేదికగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించినవి. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.