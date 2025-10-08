- Home
Sun Transit: దీపావళికి ముందు, సూర్యుడు కన్య రాశి నుంచి తుల రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సూర్య సంచారం తులరాశిలో ఉండటం వలన అనేక రాశులకు శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
ఈ ఏడాది దీపావళి అక్టోబర్ 20న జరుపుకుంటారు. దానికి ముందు, సూర్యుడు తన రాశి చక్రాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. దీపావళికి ముందు కన్య రాశి నుంచి తుల రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. బుధుడు ఇప్పటికే ఈ రాశిలో ఉన్నాడు. సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో ఉన్నందున.. బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ సూర్య సంచారం నాలుగు రాశుల వారిపై శుభ ఫలితాలను చూపించనుంది. మరి, అక్టోబర్ లో అదృష్టం పెరగనున్నా రాశులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం....
1.మేష రాశి....
తుల రాశిలో సూర్య సంచారం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆస్తి లాభాలను తెస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తికి సంబంధించిన సమస్యలు ఈ సమయంలో పరిష్కారమౌతాయి. మీ అత్తమామల నుంచి ఆస్తిలో వాటా కూడా పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు కొత్త సంబంధాలను ఏర్పరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది భవిష్యత్తులో చాలా శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ సూర్య సంచారం సమయంలో మీ విశ్వాసం పెరుగుతుంది. సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితం ఆనందమయం గా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో కొత్త వ్యక్తి చేరే అవకాశం ఉంది.
2.మిథున రాశి...
మిథున రాశి వారికి, సూర్య సంచారం కారణంగా మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును మీరు తిరిగి పొందవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో పిల్లలు కూడా గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించవచ్చు. వారు కొత్త వెంచర్ ప్రారంభించాలి అనుకుంటే, ఇది అనుకూల సమయం. ఈ సమయంలో పనికి సంబంధించిన కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. మీరు పనిలో కొత్త ఎత్తులను సాధించడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతి ఫలం లభిస్తుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
3.కుంభ రాశి...
కుంభ రాశి వారికి ఈ దీపావళి ముందు సమయం చాలా అదృష్టంగా మారుతుంది. ఈ సమయం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. భార్యభర్తలు విహార యాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. రాజకీయాల్లో పాల్గొన్న ఈ రాశి వారికి ఉన్నత పదవి, బాధ్యత లభిస్తుంది. విజయానికి పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆగిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఊపందుకుంటాయి. మీ సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. మీరు ముఖ్యంగా మతపరమైన ఆచారాలపై ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు. ఈ సమయంలో దూర ప్రయాణాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండొచ్చు.
4.సింహ రాశి....
సూర్యుని సంచారం సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. చదువుల్లో బాగా రాణిస్తారు. ప్రయాణాలు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. మీ తండ్రి సహాయంతో, కొత్త వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేయగలరు. ఉద్యోగం చేసే మహిళలకు ప్రమోషన్ లభించవచ్చు.
5.వృశ్చిక రాశి...
సూర్యుడు ఈ రాశిలో సంచరించడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆస్తులు పెరుగుతాయి. తల్లిదండ్రుల నుండి ఆర్థిక సహాయం కూడా లభిస్తుంది. ఇప్పుడు చేసే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. శుభవార్త కూడా త్వరలో వస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులకు బాధ్యత వహించాల్సి రావచ్చు. కొంతమందికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. మీ కృషి ఫలితాన్ని ఇస్తుందనే సూచనలు ఉన్నాయి. మీరు మానసిక ప్రశాంతతను సాధిస్తారు.