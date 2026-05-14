Sun Transit: సూర్యుడు రాశిమార్పు.. ఈ 5 రాశులకు జాక్పాట్.. డబ్బే డబ్బు!
Sun Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాజైన సూర్యుడి సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. త్వరలో సూర్యుడు మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి సంచరించనున్నాడు. ఈ సూర్య సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
సూర్యుడి రాశిమార్పు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రేపు (మే15 ) చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ఆ రోజు గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సూర్య సంచారం చాలా రాశులకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్, డబ్బు, గౌరవం, కుటుంబ జీవితంలో మంచి మార్పులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సూర్య సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఎక్కువ లాభం కలుగుతుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి- ధన లాభం
సూర్యుడు వృషభ రాశిలో సంచరించడం వల్ల మేషరాశి వారికి భారీగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో వారి ప్రమోషన్కు దారి తీస్తుంది. మంచి స్నేహితుల వల్ల జీవితం మెరుగుపడుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణిస్తాయి.
మిథున రాశి- కొత్త అవకాశాలు
మిథున రాశి వారికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. స్నేహితుల మద్ధతు లభిస్తుంది. వృత్తిలో ఆకస్మిక ఎదుగుదల ఉండవచ్చు. అనుకున్న పనులు సరైన సమయంలో పూర్తి కావడంతో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం అనుకూలం. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
సింహ రాశి- శుభవార్తలు
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడే కాబట్టి, ఈ రాశి వారికి వృత్తిలో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా మంచి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితం గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. పిల్లల ద్వారా ఒక శుభవార్త వింటారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి- ఆస్తి లాభం
సూర్యుడి రాశి మార్పుతో వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తడుపుతుంది. వీరి వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఇల్లు లేదా షాప్ కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.
మకర రాశి- కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఒక శుభవార్త అందవచ్చు. సూర్యుడి సంచార సమయం వీరికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పిల్లల దగ్గరి నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందే యోగం ఉంది. భవిష్యత్తులో మీకు బాగా ఉపయోగపడే కొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.