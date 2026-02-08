Jupiter Transit: గురు గ్రహం నియంత్రణలో ఆరు గ్రహాలు, ఈ రాశుల వారికి శుభయోగం
Jupiter Transit: నవ గ్రహాలలో గురు గ్రహం ఎంతో ముఖ్యమైనది. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మార్చి చివరి వరకు కేతువు, చంద్రుడు మినహా మిగిలిన ఆరు గ్రహాలు గురు గ్రహం నియంత్రణలోకి రాబోతున్నాయి. దీని వల్ల కొన్ని రాశులకు విపరీతంగా శుభ పరిణామాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి గురుగ్రహం వల్ల ఎన్నో మంచి మార్పులు జరగబోతున్నాయి. వీరి ఆదాయం అనేక రకాలుగా పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యలన్నీ తీరి ప్రశాంతంగా జీవిస్తారు. వీరు మొదలుపెట్టే పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. అలాగే వీరి కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. వీరి కుటుంబంలో ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో గురు సంచారం వల్ల వీరికి రాజపూజ్యం దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగ పనుల్లో వీరికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే వీరికి విదేశాల నుంచి మంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణం జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల వీరి సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే వీరికున్న ఆస్తి వివాదాలు వీరికి అనుకూలంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రధానంగా వీరికి తండ్రి వైపు నుంచి ఆస్తి, సంపద దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి గురుగ్రహం శుభ స్థానంలో ఉండటం బాగా కలిపిస్తుంది. దీని వల్ల అష్టమ శని, కుజ, రాహు దోషాలు పూర్తిగా తొలగిపోయి మంచి రోజులు మొదలవుతాయి. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్ల ద్వారా వీరికి ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. వీరు సొంత ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగవచ్చు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి గురువు వల్ల వారి జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోతాయి. వీరికి అనేక విధాలుగా అదృష్టం దక్కుతుంది. వీరి జాతకంలో ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వీరికి షేర్లు, ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విదేశీ సంపాదన కూడ వీరి జాతకంలో కనిపిస్తోంది.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి అధిపతి గురుడు. కాబట్టి వీరికి గురు గ్రహం వల్ల కలిసిరాబోతోంది. వీరి ఏడవ ఇంట్లో గురు గ్రహం ఉండటం వల్ల ఈ రాశి వారు విజయం సాధిస్తారు. వీరికి ఉద్యోగంలో అధికారం దక్కే అవకాశం ఉంది. వీరు చేస్తే పనిలో వీరికి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. రాజకీయ నాయకులతో సంబంధం బలపడుతుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారి ఐదవ ఇంట్లో గురు గ్రహం ఉన్నాడు. దీని వల్ల ఈ రాశి వారు పట్టిందల్లా బంగారంలా మారుతుంది. ఆస్తి వివాదాలు వీరికి అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. వీరు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబంలో ఎన్నో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇల్లు, వాహనం కొనే అవకాశం ఉంది. వీరి ఆదాయం పెరిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.