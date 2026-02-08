Birth date: ఈ తేదీలలో పుట్టిన జీవిత భాగస్వామితో బతకడం నరకంతో సమానం
Birth date: వివాహం లేదా ప్రేమ సంబంధం ఏదైనా కూడా ఇద్దరు భాగస్వాముల మధ్య అవగాహన, ప్రేమ, నమ్మకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీలలో జన్మించిన వారు క్రూరమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. అలాంటి వారిని జీవిత భాగస్వామిగా భరించలేము.
ఇలా జీవిత భాగస్వామితో కష్టం
జీవితంలో మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ దొరకడం అదృష్టంగా చెప్పుకోవాలి. ఈ విషయంలో కొంతమంది మాత్రమే అదృష్టవంతులు. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని సంఖ్యలలో జన్మించిన వారు మంచి భాగస్వాములు కాలేరు. వీరు తన భాగస్వామి భావాలను అర్థం చేసుకోలేరు. వారిని ప్రతిగా పట్టించుకోరు. కొన్నిసార్లు క్రూరంగా మారి, శారీరక హింసకు కూడా పాల్పడతారు.
ఈ తేదీలలో జన్మించినవారు
4, 13, 22, 31 తేదీలలో జన్మించిన వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 4 అవుతుంది. అంటే వారు జన్మించిన తేదీలోని అన్ని అంకెలను కలిపితే వచ్చేదే రాడిక్స్ సంఖ్య. వీరు ఎక్కువగా రాహు ప్రభావంలో ఉంటారు. అందుకే కొన్నిసార్లు క్రూరంగా మారుతారు. జీవిత భాగస్వామిని బాధపెడుతూ ఉంటారు. వీరికి కోపం, మొండితనం ఎక్కువ. దీనివల్ల తమ జీవిత భాగస్వామి చెప్పేది కూడా వినరు. ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించి ఎదుటివారికి కష్టాలు కలిగిస్తారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 8
8, 17, 26 తేదీలలో జన్మించిన వారి రాడిక్స్ నెంబర్ 8 అవుతుంది. దీన్ని పాలించే గ్రహం శని, శని గ్రహం జీవిత భాగస్వామిని అమితంగా ఇష్టపడేలా చేస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మొండి వారిగా కూడా మార్చేస్తుంది. దీనివలన జీవిత భాగస్వాములను కొన్నిసార్లు పట్టించుకోకుండా వదిలేస్తారు. మరి కొన్నిసార్లు మాత్రం వారి కలలు, లక్ష్యాలను సాధించడానికి వారికి సహాయం చేస్తారు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 9
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారి రాడిక్స్ నెంబర్ 9 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యను పాలించేది కుజుడు. అందుకే ఈ తేదీలలో పుట్టిన వారు ఇతరులను చులకనగా చూస్తారు. చాలా దూకుడుగా ప్రవర్తిస్తారు. జీవిత భాగస్వామి పై హింసాత్మక ప్రవర్తనను కూడా చూపిస్తారు. వారిపై ప్రేమ చూపించకుండా చాలా బాధ పెడతారు. ఇలాంటి భాగస్వాములను పొందిన వారంతా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.