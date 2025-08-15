Shani Transit: ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో శని... ఈ రాశులకు పరీక్షా కాలమే..!
జోతిష్యశాస్త్రంలో శని చాలా ముఖ్యమైనది. శని ని న్యాయ దేవుడు అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు. మనం చేసే కర్మలకు ప్రతి ఫలాన్ని అందించేది ఈయనే. ఈ శని ఒకరి జీవితంలో అప్పుడప్పుడు పరీక్షలు పెడుతూ ఉంటాడు. చాలా పాఠాలు, క్రమశిక్షణ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. సహజంగా ఈ రాశి ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం మాత్రం మీన రాశిలో ఉన్నాడు. అయితే.. నక్షత్రాల మార్పు మాత్రం జరుగుతూనే ఉంటుంది. మరో మూడు నాలుగు రోజుల్లో శని ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలో అడుగుపెట్టనున్నాడు. అదే సమయంలో శని తిరోగమనం కూడా ఉంటుంది. మరి, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులను శని పరిక్షించనున్నాడు. ఆ మూడు రాశులకు కష్టకాలమే. మరి, ఏ రాశులకు మేలు జరుగుతుందో, ఏ రాశులకు ఇబ్బంది కలుగుతుందో చూద్దాం..
శని ఉత్తరాదిలో ఏం జరుగుతుంది..?
ఆగస్టు2025లో శని ఉత్తరాది నక్షత్రం నాల్గవ ఇంట్లోకి తిరిగి ప్రవేశిస్తాడు. శని ఎక్కడ కదులుతుందో.. అది మానవ జీవితంలో తీవ్ర మార్పులను తెస్తుంది. ఆ సమయంలో కొన్ని రాశులు కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అయినప్పటికీ.. ఆ కష్టాలు, సమస్యలే మంచి పాఠాలు అవుతాయి.
ఎక్కువ పరీక్షలు ఈ రాశులవారికే..
కుంభం: మీ రెండవ ఇంట్లో శని సంచరిస్తున్నందున, ఆర్థిక సమస్యలు, కమ్యూనికేషన్ ఇబ్బందులు,కుటుంబంలో విభేదాలు పెరుగుతాయి. డబ్బును పొదుపు చేయకుండా ఖర్చు చేయడం రుణ భారానికి దారితీస్తుంది. డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన వచ్చిన ప్రతిసారీ ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. అయితే.. కుంభ రాశి వారికి ఇది సంవత్సరం ముగింపు. చాలా సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న ఇబ్బందులు ఈ సంవత్సరంతో పరిష్కారమౌతాయి. కానీ చివరి పరీక్ష చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. పనిలో ఓపిక, సంబంధాలలో శ్రద్ధ ,శరీరానికి విశ్రాంతి అవసరం.
అదృష్ట రంగు: నీలం
అదృష్ట సంఖ్య: 8
పరిహారం: శనివారాల్లో నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించండి.
మీనరాశి:
శని మీనరాశిలో ఉన్నందున, ఈ రాశులకు ఇది చాలా కష్టమైన సమయం. కెరీర్ ,కుటుంబంలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. అయితే, మీరు ఓపికగా ఉంటే, మీ జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఆలోచించి అడుగు వేయాలి.
మీనం రాశి వారు శని దిశ మధ్యలో ఉంటారు. వారు శనిచే ప్రభావితమవుతారు. ఒత్తిడి, పాత సంబంధాలు తెగిపోవడం, ఖర్చులు పెరగడం వంటివి ఉండవచ్చు. అయితే, ఈ సమయం అంతర్ దృష్టి అభివృద్ధి చెందుతుంది.ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి దారి తీస్తుంది.
అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
అదృష్ట సంఖ్య: 3
పరిహారం: విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపించండి.
ధనుస్సు:
శని మీ 4వ ఇంట్లో ఉన్నాడు, కాబట్టి మీ ఇల్లు, వాహనం ,కుటుంబ శాంతితో సమస్యలు ఉంటాయి. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం మీకు స్పష్టతను ఇస్తుంది. ఆ దేవుడిని నమ్ముకొని.. భారం ఆయన మీద వేసి ముందుకు నడిస్తే.. ఈ కష్టాలు తీరే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి వారిని శని నేరుగా ప్రభావితం చేయకపోయినా, జాప్యాలు, సంబంధాలలో భావోద్వేగ సమస్యలు, కొత్త బాధ్యతల నుండి ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం,నియంత్రణ చాలా అవసరం.
అదృష్ట రంగు: నారింజ
అదృష్ట సంఖ్య: 7
పరిహారం: గురువారం నాడు అరటిపండ్లు నైవేద్యం పెట్టండి
ఏ రాశుల వారు కొంతవరకు మంచి ఫలితాలను పొందుతారు?
వృషభం, మిథునం ,కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శని పరీక్షలతో పాటు పురోగతిని ఇస్తాడు. ఆత్మవిశ్వాసం, కృషి ,క్రమశిక్షణ ద్వారా విజయం సాధించవచ్చు. శని ఎల్లప్పుడూ మనకు పరీక్షలను ఇస్తాడు. కానీ ఆ పరీక్షల ద్వారా మనల్ని బలంగా ,మరింత అనుభవజ్ఞులను చేయడమే శని ఉద్దేశ్యం. మనకు ఓర్పు, క్రమశిక్షణ ,ఆధ్యాత్మికత ఉంటే, ఆ సవాళ్లు ఖచ్చితంగా విజయంగా మారతాయి.