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- Saturn Transit: వక్రగతిని వీడి మార్గంలోకి శని.. డిసెంబర్ 11 తర్వాత ఈ 6 రాశులకు అదృష్టం డబుల్!
Saturn Transit: వక్రగతిని వీడి మార్గంలోకి శని.. డిసెంబర్ 11 తర్వాత ఈ 6 రాశులకు అదృష్టం డబుల్!
Saturn Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని మన కర్మలను బట్టి మంచి, చెడు ఫలితాలను ఇస్తాడు. ప్రస్తుతం వక్రగతిలో ఉన్న శని, డిసెంబర్ 11న మార్గంలోకి రానున్నాడు. ఈ మార్పుతో 6 రాశులవారి జీవితాల్లో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో చూద్దాం.
వృషభ రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని మార్గగతిలోకి రావడం వల్ల వృషభ రాశివారికి అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారాలు లాభాల బాటలో సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నిలిచిపోయన డబ్బు చేతికందుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి శని మార్గగమనం కొన్ని విషయాల్లో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా మంచి మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నవారి ప్రయత్నాలు సానుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
శని మార్గగమనం కర్కాటక రాశివారికి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో గతంలో ఎదురైన ఇబ్బందులు క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఉద్యోగులకు కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందు సరైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలి. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. చాలాకాలంగా వాయిదా పడుతున్న పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
తుల రాశి
తుల రాశివారికి శని మార్గగమనం శుభ పరిణామాలకు కారణం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి కొత్త అవకాశాలు, ప్రమోషన్లు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి
శని మార్గ గమనం వృశ్చిక రాశివారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త కస్టమర్లు పరిచయం కావడం ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి.
మకర రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మకర రాశివారికి శని మార్గ గమనం కొన్ని సానుకూల మార్పులకు దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో ఎదురైన అడ్డంకులు క్రమంగా తగ్గి పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులకు సంబంధించిన అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునేవారు సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది.