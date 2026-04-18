Planets Alignment: మే నెలలో గ్రహాల అద్భుతం...ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్..!
Planets Alignment:వేద జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే నెల చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే.. ఈ కాలంలో అనేక శుభ రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రాజయోగాలు కొన్ని రాశులకు అద్భుతంగా కలిసి రానుంది.
May Horoscope
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. మే నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ సమయంలో వివిధ గ్రహాల సంచారాలు కలిసి శక్తివంతమైన రాజయోగాలను ఏర్పరుస్తున్నాయి. నెల ప్రారంభంలో మేష రాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఆ తర్వాత మే నెల మధ్యలో వృషభ రాశిలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.ఇదే వృషభ రాశిలో శుక్రుడి సంచారం కారణంగా మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. మేష రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం రుచక రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఒకే నెలలో ఇన్ని రాజయోగాలు ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతం జరగనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
వృశ్చిక రాశి..
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి మే నెల అనేక ప్రయోజనాలు తీసుకురానుంది. ఆర్థికంగా విపరీతమైన లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు ఈ నెలలో పూర్తి అవుతాయి. గతంలో ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చి ఉంటే... అవి తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు.
2.మేష రాశి...
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి మే నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ నెల ప్రారంభంలో సూర్యుడు ఈ రాశి ఉన్నత స్థానంలో ఉంటాడు. దీని వల్ల ఈ రాశివారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కుజుడు ప్రభావంతో ఒక శుభకరమైన రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. వృత్తి, ఉద్యోగ జీవితంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశివారు ఈ నెలలో పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం పొందుతారు.
3.మకర రాశి...
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి మే నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరు ఎంత కష్టపడితే.. అంత గొప్ప ఫలితాలు అందుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్ట్ లభిస్తుంది.మతపరమైన యాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది.ఈ సమయంలో విద్యార్థులకు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరికి అన్ని విషయాల్లోనూ అదృష్టం తోడు అవుతుంది. ఆదాయం కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
4.తుల రాశి...
తుల రాశిలో జన్మించిన వారికి మే నెల అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ నెల ఈ రాశివారికి బాగా కలిసొస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఏ పనులు చేసినా విజయం సాధించగలరు. ముఖ్యంగా ఈ నెలలో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ నెలలో తుల రాశివారికి శుక్ర ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా.. ఈ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా బలపడుతుంది.