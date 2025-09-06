సెప్టెంబర్లో ఈ నాలుగు తేదీలు చాలా పవర్ ఫుల్... ఆరోజు మీరు కోరుకున్నది జరిగిపోతుంది
2025 సెప్టెంబర్ నెలలో 4 ముఖ్యమైన తేదీలు మన జీవితంలో మార్పు తీసుకువస్తాయి, కోరికలు నెరవేరుస్తాయి. ఆ తేదీలేంటి… వాటి ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఈ నెలలో అద్భుతాలు చేసే ముఖ్యమైన రోజులు!
జ్యోతిష్య ప్రపంచంలో కొన్ని రోజులు ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకంగా చెప్పబడతాయి. కారణం - ఆ రోజుల్లో గ్రహాలు, చంద్రుడు, సూర్యుడు ప్రత్యేకమైన స్థితిలో ఉంటాయి. అలాంటి కొన్ని రోజులు మన జీవితంలో మార్పు తీసుకొచ్చి, మన కోరికలు నెరవేరడానికి దారితీస్తాయి. 2025 సెప్టెంబర్ నెల అలాంటి అద్భుతాలు చేసే నెలగా ఉంది. ఈ నెలలో 4 ముఖ్యమైన రోజులు మీ కోరికలకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయని అంచనా.
సెప్టెంబర్ 7 – పౌర్ణమి చంద్రగ్రహణం
ఈ రోజు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా బలమైనది. చంద్రుని కాంతి మన మనసులోని చీకటి కూడా తొలగిపోతుందని నమ్ముతారు. పాత భారాలు, పూర్తి కాని పనులు, బాధ కలిగించే జ్ఞాపకాలను వదిలించుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా మంచిది.
ఏం చేయాలి?
ఆ రాత్రి మీ మనసులోని కోరికలను రాసుకొని, అనవసర ఆలోచనలను మనసు నుండి తొలగించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. చిన్న దీపం వెలిగించి ప్రార్థిస్తే, మనశ్శాంతి, నమ్మకం పెరుగుతాయి.
సెప్టెంబర్ 16 – బుధుడు కన్యలో
సంభాషణ, విద్య, ప్రణాళిక వంటి వాటికి స్వర్ణయుగం లాంటి రోజు ఇది. బుధుడు కన్యలో ఉండటం వల్ల మీ ఆలోచనలు స్పష్టంగా మారతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగం, విద్యకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన సమయం.
ఏం చేయాలి?
మీ లక్ష్యాలను స్పష్టంగా రాసుకొని, వాటిని అమలు చేయడానికి చిన్న చిన్న చర్యలు తీసుకోండి. ఈ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక ఫలితాలను ఇస్తాయి.
సెప్టెంబర్ 21 – సూర్యగ్రహణం + అమావాస్య
ఇది సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజు. సూర్యుడు, చంద్రుడు కలిసి కొత్త ఆరంభాలకు అవకాశం కల్పిస్తారు. కుటుంబం, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం వంటి ఏ విషయంలోనైనా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఇకపై జీవితాన్ని కొత్తగా ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉంటే, ఈ రోజు దానికి మార్గం చూపుతుంది.
ఏం చేయాలి?
ఆ రోజు ధ్యానం చేసి, మీ కోరికలను మనసులో స్థిరంగా ఉంచుకోండి. మీ మనసులో నాటిన విత్తనం భవిష్యత్తులో పెద్ద చెట్టుగా ఎదుగుతుందనే నమ్మకంతో ముందుకు సాగండి.
సెప్టెంబర్ 24 – కుజ-ప్లూటో శక్తి
ఈ రోజు పరీక్ష, విజయం మధ్య తిరుగుతుంది. కుజుడి శక్తి ధైర్యాన్నిస్తుంది, ప్లూటో పాత అలవాట్లను విడగొట్టి కొత్త దారి చూపుతుంది. ఇది మిమ్మల్ని కొంత ఒత్తిడిలో ఉంచినప్పటికీ, చివరికి చాలా బలంగా ముందుకు సాగడానికి దోహదపడుతుంది.
ఏం చేయాలి?
మీ జీవితంలో అడ్డంకిగా అనిపించే అలవాట్లు, భయాలను ఈ రోజు వదిలేయండి. “నేను చేయగలను” అనే దృఢ సంకల్పంతో కొత్త ప్రయత్నం ప్రారంభించండి.
ఈ 4 తేదీలను మిస్ చేసుకోకండి!
సెప్టెంబర్ నెల మొత్తం మంచి శక్తులను ఇస్తుంది, అయితే ఈ నాలుగు రోజులు - 7, 16, 21, 24 - మీ జీవితంలో గొప్ప ప్రభావం చూపుతాయి. కోరికలు నెరవేర్చుకోవాలనుకునేవారు ఈ రోజుల్లో సానుకూల ఆలోచనతో, నమ్మకంతో, చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తే గొప్ప ఫలితం ఉంటుంది. నక్షత్రాలు దారి చూపుతాయి. కానీ మీ మనస్తత్వం, కృషి, నమ్మకమే దాన్ని నిజం చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ 4 తేదీలను మిస్ చేసుకోకుండా మీ కలలను సాకారం చేసుకోవడం ప్రారంభించండి.
గమనిక
ఈ సమాచారం పాఠకుల ఆసక్తి మేరకు పలువురు పండితుల సూచనలు, వారు తెలిపిన అంశాల ఆధారంగా అందించింది మాత్రమే.