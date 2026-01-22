Shani Gochar: కొన్ని నెలలు ఓపిక పడితే...ఈ 3 రాశుల దరిద్రం మొత్తం పోయినట్లే..!
Shani Gochar: వచ్చే ఏడాది శని మీన రాశి నుండి మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.శని ఈ సంచారం మూడు రాశుల వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలు అందించే అవకాశం ఉంది.ఏలినాటి శని ప్రభావం తగ్గడమే కాదు.. అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలలో శని చాలా నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహం. కాబట్టి శని దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల తర్వాత తన రాశిని మారుస్తాడు.2027లో శని మళ్లీ తన రాశిని మార్చుకోనున్నాడు. మీన రాశిని వదిలి మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా రాశి మార్చుకోవడం వల్ల శని ఏలినాటి శని ప్రభావం పూర్తిగా మారుతుంది. ఈ కాలంలో, కుంభ రాశివారికి ఏలినాటి శని నుండి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది. మరో రెండు రాశులకు కూడా అశుభ ప్రభావం తగ్గుతుంది.మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
సింహ రాశి..
2027 సంవత్సరంలో శని మేష రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీని కారణంగా, సింహ రాశివారికి శని అశుభ ప్రభావం నుండి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది. అందువల్ల, సింహ రాశివారికి చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులన్నీ ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అదేవిధంగా, వ్యాపారం, వాణిజ్యం చేసే సింహ రాశివారు శని ప్రభావం వల్ల తమ పరిస్థితిలో చాలా మెరుగుదలను చూస్తారు. సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి కూడా చాలా సంపద లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యం చాలా మెరుగుపడుతుంది. ఈ సమయంలో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు.
ధనుస్సు రాశి...
2027లో శని తన రాశిని మార్చుకోవడం ధనుస్సు రాశివారికి చాలా సౌకర్యాలను తెచ్చి పెడుతుంది. ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశివారికి శని అశుభ ప్రభావం నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. దీని తర్వాత ధనుస్సు రాశివారు తమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చూడగలుగుతారు. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఆకస్మిక లాభాలు అందుతాయి.అదనంగా, ఈ కాలంలో, ధనుస్సు రాశి వారికి ఆగిపోయిన వ్యాపారం మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో కెరీర్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల అడ్డంకులు తగ్గుతాయి. శని అనుగ్రహం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఈ కాలంలో శని అనుగ్రహం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి వారి కష్టానికి పూర్తి ఫలితం లభిస్తుంది. జీవితంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
కుంభ రాశి...
శని మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడంతో, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి శని ప్రభావం నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. కుంభ రాశికి అధిపతి శని దేవుడు. అందువల్ల, ఆర్థిక దృక్కోణం నుండి 2027 సంవత్సరం కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో.. వ్యాపారం , వాణిజ్యం చేసే కుంభ రాశి వారు నెమ్మదిగా లాభాలు పొందగలుగుతారు. శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల వారి ఆదాయంలో చాలా పెరుగుదల ఉంటుంది.ఏలినాటి శని కారణంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు పడిన కష్టాలన్నీ ఈ సమయంలో తీరిపోతాయి. ఈ సమయంలో కుంభ రాశి వారు మానసిక ఒత్తిడి, అడ్డంకులు , సంఘర్షణల నుండి విముక్తి పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.