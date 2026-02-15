Mars Transit: ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి కుజుడు, ఈ 4 రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు
Mars Transit: మహాశివరాత్రి పర్వదినాన కుజుడు తన నక్షత్రాన్ని మారుస్తున్నాడు. రాత్రి 12:45 గంటలకు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడు. రాశ్యాధిపతి కావడం వల్ల కుజుడు నక్షత్రం మార్చుకోవడం అనేది మేష రాశి వారికి చాలా కలిసివస్తుంది. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల మేష రాశి వారికి శక్తి, ధైర్యం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికిి ఆఫీసులో ఈ రాశి వారి కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబంలోని ఉన్న ప్రతికూలతలు, గొడవలు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారు మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.
వృషభ రాశి
మహాశివరాత్రి నాడు ఫిబ్రవరి 15న జరిగే కుజ సంచారం వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటివి కలిసి వస్తాయి. ఏదైనా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఇదే మంచి సమయం అని చెప్పుకోవాలి. సమాజంలో వీరి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెడతారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి కుజుడి నక్షత్ర మార్పు బాగా కలిసివస్తుంది. వీరి కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. భూమి కొనడానికి సరైన సమయం. ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. న్యాయపరమైన చిక్కుల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తుల విషయంలో ఈ రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. అప్పుల బాధ నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఫిబ్రవరి 15 నుంచి మంచి సమయం మొదలవుతుంది. మహాశివరాత్రి నాడు జరిగే కుజ సంచారం మీకు అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తుంది. ఈ రాశివారి జీవితంలోని సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బాగా లాభపడతారు.