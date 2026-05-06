Planetary Transit: 5 రోజులు ఓపిక పడితే చాలు.. ఈ 5 రాశులకు డబ్బే డబ్బు!
Planetary Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 11న ప్రత్యేక గ్రహాల కదలికలు జరగనున్నాయి. దాంతో డబుల్ ద్విద్వాదశ, లాభ యోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. ఈ మార్పులతో 5 రాశులవారికి అదృష్టం పట్టనుంది. విజయం, అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. మరి ఆ రాశులేవో చూడండి.
రెండు శుభయోగాలు- 5 రాశులకు లాభాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మే 11న కొన్ని గ్రహాల కదలికల్లో పెద్ద మార్పులు రానున్నాయి. ఉదయం 2 గంటల తర్వాత సూర్యుడు-శుక్రుడు, ఉదయం 6 గంటల నుంచి శుక్రుడు-గురుడు 30° దూరంలో ఉండి 'ద్విద్వాదశ యోగా'న్ని ఏర్పరుస్తారు. అదే రోజు ఉదయం 7 తర్వాత సూర్యుడు-గురుడు 60° దూరంలో ఉండి 'లాభ యోగా'న్ని సృష్టిస్తారు. అంతేకాదు, మధ్యాహ్నం తర్వాత కుజుడు మీనరాశి నుంచి తన సొంత రాశి అయిన మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సాయంత్రం సూర్యుడు తన సొంత నక్షత్రమైన కృత్తికలోకి వెళ్తాడు. ఈ గ్రహాల మార్పులు 5 రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు ఇవ్వనున్నాయి. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకుందామా..
మేష రాశి
మే 11.. మేషరాశివారికి చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. మేష రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడంతో మీలో శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కెరీర్లో కొత్త ప్రారంభానికి సూచనలు కనిపిస్తాయి. మీ నిర్ణయాత్మక శక్తి బలపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టొచ్చు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయావకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి
సూర్యుడు, గురుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి లాభాలు వస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మర్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు రావచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి, మీ ప్రణాళికలు విజయవంతం అవుతాయి. పాత స్నేహితులను కలిసే అవకాశం ఉంది. సంపద పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి గ్రహాల సంచారం విజయాన్ని, గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. పనిలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీ మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ సోషల్ సర్కిల్ పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అయితే ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లాభదాయకం.
సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి గ్రహాల స్థానాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. విదేశీ పర్యటన లేదా సుదూర ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. విద్య, కెరీర్లో సానుకూల ఫలితాలు చూస్తారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పెరగవచ్చు. కుటుంబం నుంచి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది.
మీన రాశి
మీన రాశివారికి ఈ సమయం మార్పు, అభివృద్ధిని సూచిస్తోంది. కుజుడి సంచారం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది. పెట్టుబడులకు ఇది అనుకూల సమయం. మీరు మానసికంగా సమతుల్యంగా, సంతృప్తిగా ఉంటారు. జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది.