Zodiac Signs: ఈ 4 రాశులవారు రాగి కడియం పెట్టుకోవడం అస్సలు మంచిదికాదు! ఎందుకో తెలుసా?
Zodiac Signs: హిందూ సంస్కృతిలో నగలు అలంకరణ కోసమే కాదు.. జ్యోతిష్య పరంగా కూడా వాటికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. ముఖ్యంగా రాగి వంటి లోహాలు మన శరీరం, మనసు, గ్రహాలపై ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఏ రాశులవారు రాగి ధరిచండం మంచిది కాదో చూద్దాం.
ఏ రాశులవారు రాగి కడియం ధరించకూడదు?
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో లోహాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రతి లోహం ఒక గ్రహానికి సంబంధించిందిగా చెప్తారు. రాగి.. సూర్యుడు, కుజ గ్రహాల ప్రభావాన్ని సూచించే లోహం. సాధారణంగా రాగి కడియం ధరించడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయని నమ్మకం. అయితే ప్రతి ఒక్కరికీ రాగి అనుకూలం కాకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు రాగి ధరించడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉంటాయి. ఆ రాశులేవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మిథున, కన్య, తుల, కుంభ రాశులు
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం మిథున రాశి, కన్య రాశి, తుల రాశి, కుంభ రాశి వారికి రాగి కడియం ధరించడం అంతగా అనుకూలం కాదు. ఈ రాశులపై బుధ, శని గ్రహాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహాలు సూర్యుడు, కుజుడు వంటి అగ్ని తత్వ గ్రహాలతో కొన్నిసార్లు విరుద్ధంగా పనిచేస్తాయి. ఫలితంగా మానసిక అస్థిరత, నిర్ణయాల్లో అయోమయం, లేదా శారీరక సమస్యలు రావచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
గ్రహాల ప్రభావం
మిథున, కన్య రాశులకు బుధుడు అధిపతి. సాధారణంగా బుధుడు సమతుల్య స్వభావాన్ని సూచిస్తాడు. కానీ రాగి.. అగ్ని తత్వాన్ని పెంచే లోహం కావడంతో, ఈ రాశి వారికి అది అనవసర ఉత్కంఠ, ఆందోళనను పెంచే అవకాశం ఉంది.
అదే విధంగా తుల, కుంభ రాశులపై శుక్ర, శని గ్రహాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరు సాధారణంగా సమతుల్య జీవనశైలిని కోరుకుంటారు. రాగి వల్ల వచ్చే శక్తి మార్పులు వారి సహజ స్వభావానికి ఇబ్బంది కలిగించవచ్చని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
పండితుల సూచన
రాగి కడియాన్ని కేవలం ఆధ్యాత్మిక లేదా జ్యోతిష్య పరమైన ప్రయోజనాలకే కాకుండా ఆరోగ్య పరంగా కూడా కొంతమంది ధరిస్తుంటారు. అయితే ఎవరికైనా రాగి కడియం ధరించిన తర్వాత అసౌకర్యం, అలెర్జీ, లేదా మానసిక ఒత్తిడి పెరిగినట్లుగా అనిపిస్తే, వెంటనే దాన్ని తీసివేయడం మంచిదని పండితులు సూచిస్తున్నారు.