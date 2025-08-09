Personality Traits: ఇతరులకు సలహా ఇవ్వడంలో దిట్ట, వారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి..!
వాళ్ల జీవితంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం చిన్న నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేరు. గందరగోళానికి గురౌతారు. గంటల తరబడి ఆలోచించినా, ఏది చేయాలో.. ఏది చేయకూడదో తేల్చుకోలేరు.
personality traits
మన చుట్టూ చాలా మంది ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొందరు అయితే.. ఇతరుల సమస్యలకు చాలా సులభంగా పరిష్కారం చెబుతారు.ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా వెంటనే సలహా ఇస్తారు. కానీ వాళ్ల జీవితంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం చిన్న నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేరు. గందరగోళానికి గురౌతారు. గంటల తరబడి ఆలోచించినా, ఏది చేయాలో.. ఏది చేయకూడదో తేల్చుకోలేరు. మరి, జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. అలాంటి వ్యక్తుల గ్రహ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి..? ఇతరులకు సలహాలు ఇవ్వగలిగినా.. తమ విషయంలో ఎందుకు నిర్ణయాలు తీసుకోలేరో ఓసారి చూద్దాం...
ఇలాంటి వ్యక్తుల స్వభావాన్ని గ్రహాలు ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి...
బృహస్పతి: జ్ఞానం, మార్గదర్శకత్వం, దూరదృష్టికి సూచిక. బృహస్పతి బలంగా ఉంటే, వారు ఇతరుల సమస్యలు సులభంగా పరిష్కరించగలరు.
బుధుడు: తెలివి, విశ్లేషణ శక్తికి కారణం. బుధుడు బలంగా ఉంటే, వారు విషయాలను తార్కికంగా వివరించగలరు.
అయితే స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోకపోవడానికి చంద్రుడు , శని ప్రభావం కీలకం.
చంద్రుడు: మనస్సు, భావోద్వేగాలకు అధిపతి. ఇది బలహీనంగా ఉంటే, మనసు అస్థిరంగా, సందేహభరితంగా మారుతుంది.
శని: కర్మ, బాధ్యతలకు సూచిక. ఇది బాధపడితే లేదా ఎక్కువ ప్రభావం చూపితే, వ్యక్తి భయంతో, అధిక జాగ్రత్తతో ఉంటారు.
ఎందుకు నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు?
ఇలాంటి వారు అత్యధికంగా ఆలోచించే స్వభావం కలిగివుంటారు. ప్రతి విషయాన్నీ లోతుగా విశ్లేషించాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఫలితంగా, ఎక్కువ ఆలోచనతో మంచి నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేరు. చిన్న సమస్య కూడా వీరికి పెద్ద సమస్యలా కనపడుతుంది. ఏ నిర్ణయం కూడా సరిగా తీసుకోలేరు.
ఇంకా, వారు చాలా భావోద్వేగపరులు. స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే భావాలు వారిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి. ధైర్యం చేసి తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా కొన్నిసార్లు తప్పుగా మారుతుంది లేదా వారి మనసుకు నచ్చదు. అయితే.. ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నవారు..కుటుంబం, బాధ్యతల విషయంలో ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయరు. తమ విషయంలో మాత్రం తక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు.ఎప్పుడూ ఇతరుల మేలు కోసం కృషి చేస్తారు.
దేవుని ఆశీర్వాదం ఎల్లప్పుడూ వీరితో ఉంటుంది. కష్టసమయంలో సహాయం లభిస్తుంది.