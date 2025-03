Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి దిష్టి చాలా ఎక్కువ తగులుతుంది

Read Full Gallery

న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఎక్కువగా దిష్టి తగులుతూ ఉంటుందో తెలుసుకుందాం...

people born on these dates are highly prone to buri nazar



కొందరిని మీరు గమనిస్తే.. ఏదైనా ఫంక్షన్ కి వెళ్లినా, కాసేపు బయటకు వెళ్లినా.. వెంటనే తమకు దిష్టి తగిలింది అని చెబుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాటిని కొందరు నమ్మకపోవచ్చు. కానీ నర దిష్టి అనేది ఉంటుంది. ఆ నరదిష్టికి నల్లరాయి కూడా పగిలిపోతుంది అని మన పెద్దవారు కూడా చెబుతూ ఉంటారు. మరి, న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఎక్కువగా దిష్టి తగులుతూ ఉంటుందో తెలుసుకుందాం...



9 తేదీలో జన్మించిన వారు.. మీరు ఏ నెలలో అయినా 9వ తేదీలో జన్మించినట్లు అయితే, మీకు దిష్టి ఎక్కువగా తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే.. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు సహజంగా ఎక్కువగా తెలివైనవారు. మీ జ్ఞానం ఇతరులను అసూయపడేలా చేస్తుంది, ముఖ్యంగా ఇతరులు జీవితంలో కష్టాలను ఎదుర్కొంటుంటే మీరు వారికి సలహా ఇస్తే, వారు దానిని ఇష్టపడకపోవచ్చు. ఎప్పుడూ మీ గురించి అసూయపడుతూనే ఉంటారు.



13వ తేదీన జన్మించిన వారు ఏ నెలలోనైనా 13వ తేదీన జన్మించిన వారు అసూయ, అసూయకు అయస్కాంతంగా ఉంటారని నమ్ముతారు. 13వ తేదీ దురదృష్టం, మూఢనమ్మకాలతో ముడిపడి ఉందని కూడా చెబుతారు. వీరికి కూడా దిష్టి ఎక్కువగా తగిలే అవకాశం ఉంది.



22వ తేదీన జన్మించిన వారు ఏ నెలలోనైనా 22వ తేదీన జన్మించిన వారు చాలా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. శక్తివంతమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ వ్యక్తిత్వం ప్రతికూల, సానుకూల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. 22వ తేదీన జన్మించిన వారికి కూడా ఎక్కువ దిష్టి తగులుతుంది.

29వ తేదీన జన్మించిన వారు మీరు ఏ నెలలోనైనా 29వ తేదీన జన్మించినట్లయితే, మీ వ్యక్తిత్వం సున్నితంగా ఉంటుంది. సున్నితంగా ఉండటం మంచిదే అయినప్పటికీ, ఇది తరచుగా చెడు శక్తి, అసూయను ఆకర్షించడానికి మిమ్మల్ని సులభమైన లక్ష్యంగా చేస్తుంది. మీరు జాగ్రత్తగా లేకపోతే అది భావోద్వేగ , శారీరక క్షీణతకు దారితీస్తుంది.



మరి, ఈ దిష్టి తగలకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం..

నల్ల దారాలను ధరించడం లేదా నల్ల పూసలను ఉపయోగించడం చెడు దృష్టి దూరం చేస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఇలా చేస్తే, చాలా వరకు దిష్టి తగలకుండా ఉంటుంది. జేబులో ఒక చిన్న అద్దం ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా.. చెడు దృష్టి తగలకుండా ఉంటుంది.

ఒక గుప్పెడు రాతి ఉప్పును తీసుకొని మీ శరీరం చుట్టూ తిప్పండి, ఆపై దానిని పారవేయండి. ఇలా చేసినా చెడు కన్ను తగలకుండా ఉంటుంది.

