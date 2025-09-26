Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలకు.. అందమైన భార్యలు వస్తారు.
Numerology: సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కొన్ని రకాల ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో జన్మించిన వారికి అందమైన భార్యలు వస్తారని శాస్త్రం చెబుతోంది.
రాడిక్స్ నెంబర్ ప్రకారం
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ నుండి వచ్చే మూల సంఖ్య(Radix Number) వారి స్వభావం, జీవనశైలి, వైవాహిక జీవితం గురించి చాలా విషయాలు చెబుతుంది. కొన్ని ప్రత్యేక సంఖ్యలు ఉన్న అబ్బాయిలకు అందమైన భార్యలు దొరుకుతారని నమ్మకం. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీని కలిపి ఒక అంకె వచ్చే వరకు తగ్గిస్తే ఆ సంఖ్యనే రాడిక్స్ నెంబర్ అంటారు. ఉదాహరణకు:
* 10వ తేదీన పుట్టిన వారు → 1+0 = 1 (రాడిక్స్ నెంబర్ 1)
* 29వ తేదీన పుట్టిన వారు → 2+9 = 11 → 1+1 = 2 (రాడిక్స్ 2)
ఈ సంఖ్య ఆధారంగానే వ్యక్తి స్వభావం, భవిష్యత్తు, వైవాహిక జీవితం గురించి అంచనా వేస్తారు.
అందమైన భార్యలు దొరికే అబ్బాయిల రాడిక్స్ నెంబర్
* రాడిక్స్ నెంబర్ 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు) అబ్బాయిలు ఆకర్షణీయమైన, తెలివైన భార్యలను పొందుతారు.
* రాడిక్స్ నెంబర్ 2 (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు). వీరికి సున్నితమైన, అందమైన భార్యలు దొరుకుతారు. వీరి స్వభావం కూడా భావోద్వేగపూర్వకంగా ఉంటుంది.
* రాడిక్స్ నెంబర్ 3 (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారు) కలిగిన వారికి శక్తివంతమైన, చురుకైన భార్యలు వస్తారు. వారి వ్యక్తిత్వం ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.
* రాడిక్స్ నెంబర్ 6 (6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు). ఈ సంఖ్య ప్రేమ, అందాన్ని సూచిస్తుంది. అందుకే వీరికి అందమైన భార్యలు దొరికే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
వీరు జీవిత భాగస్వామికి అండగా ఉంటారు.
* రాడిక్స్ నెంబర్ 2, 3, 4, 6 ఉన్న అమ్మాయిలు తమ భాగస్వాముల కోసం ఏదైనా చేస్తారు.
* వీరు విశ్వాసపాత్రులు, చివరి వరకు జీవిత భాగస్వామికి అండగా ఉంటారు.
* ప్రేమలో వీరి నిబద్ధత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
అబ్బాయిల విషయానికొస్తే
* రాడిక్స్ నెంబర్ 2 ఉన్న అబ్బాయిలు (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు) తమ భాగస్వామి భావాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
* వీరు సంబంధంలో నిబద్ధతను చూపుతారు, భావోద్వేగ బలం కలిగి ఉంటారు.
* తమ భార్య ప్రతి చిన్న అలవాటుని కూడా ఇష్టపడతారు.
సంఖ్యాశాస్త్రం ఏం చెబుతోందంటే.?
సంఖ్యలు మన జీవితానికి ఒక అద్దంలాంటివి. వాటి ఆధారంగా వ్యక్తి స్వభావం, ప్రేమ, సంబంధాల గురించి కొన్ని అంచనాలు చేయవచ్చు. అయితే మంచి సంబంధం అనేది నమ్మకం, గౌరవం, ప్రేమపై ఆధారపడి ఉంటుంది. న్యూమరాలజీ అదృష్టాన్ని సూచించినా, బలమైన బంధం మన చేతుల్లోనే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు న్యూమరాలజీలో ఉన్న అంశాలు, ఇంటర్నెట్ వేదికగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించినవి. దీనికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.