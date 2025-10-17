Budha Gochar: దీపావళి అయిపోయిన వెంటనే.... ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్ అయినట్లే..!
Budha Gochar: గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు ఈ ఏడాది దీపావళి తర్వాత, అంటే అక్టోబర్ 24న వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగు పెడతాడు. దీని వల్ల తొమ్మిది రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.
Mercury Transit
ఈ సంవత్సరం దీపావళి పండగను అక్టోబర్ 20వ తేదీన జరుపుకోనున్నాం. ఈ దీపావళి పండగ తర్వాత, గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. అక్టోబర్ 24వ తేదీ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు బుధుడు రాశిని మార్చుకుంటాడు. దీని వల్ల కొన్ని రాశులకు చెందిన వారి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు చాలా జరగనున్నాయి. 9 రాశుల జీవితాల్లోకి అదృష్టం అడుగుపెట్టనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మేష రాశి....
బుధుడు వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం మేష రాశివారికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఎందులో పెట్టుబడులు పెట్టినా.. అందులో లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా, ఆర్థికంగా బాగా కలిసొచ్చే సమయం ఇది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లోనూ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనవసర విషయాల్లో తల దూర్చుకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త వహించడం మంచిది.
వృషభ రాశి....
బుధ సంచారం వృషభ రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. ఈ కాలంలో, మీ వివాహ జీవితంలో కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది. అపార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారం చేసే వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం చాలా బాగా కలిసొస్తుంది. వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు. మంచి వ్యాపార భాగస్వామి దొరుకుతారు. కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టే అవకాశం ఉంది. పాత స్నేహితులను కలుసుకుంటారు.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో ఐదో ఇంట్లో బుధ సంచారం జరుగుతుంది. అందువల్ల, కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ప్రేమ వ్యవహారాలలో వారి భావోద్వేగ స్వభావం కారణంగా నష్టాలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. చదువులు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమౌతున్న కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు బుధుని శుభ ప్రభావం కారణంగా బాగా రాణించే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి...
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల మూడో ఇంట్లో బుధ సంచారం జరుగుతుంది. మూడో ఇల్లు మీ సాహసోపేత స్ఫూర్తి పెరుగుతుంది. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బలపడతాయి. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీరు మీ తమ్ముళ్లతో మీ సంబంధం చాలా మెరుగుదల చూస్తారు. కన్యా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ప్రయాణాలకు సంబంధించిన చాలా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
5.తుల రాశి...
తుల రాశిలో జన్మించిన వారి రెండో ఇంట్లో బుధ సంచారం జరుగుతుంది. ఈ రెండో ఇల్లు ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించినది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో తుల రాశి వారి వారసత్వ సంపద లేదా పెట్టుబడుల నుంచి చాలా ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, తుల రాశి వారు తమ మాటల్లో సున్నితంగా ఉండటం మంచిది. లేకపోతే, ఇద్దరి మధ్యలో బేధాభిప్రాయాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి....
బుధుడు వృశ్చికరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి, వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సంచార సమయంలో సరిగ్గా ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ధైర్యంగా ఉండాలి, తద్వారా వారు మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో, వృశ్చిక రాశి వారు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకపోవడం మంచిది.
మకర రాశి....
బుధుడు మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల జాతకంలో 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ 11వ ఇల్లు స్నేహితులకు సంబంధించినది. కాబట్టి, ఇది మీకు ప్రయోజనాలను, స్నేహితుల విషయాలలో పురోగతిని తెస్తుంది. అందువలన, ఈ కాలంలో, మకర రాశి వారు వారి సామాజిక సంబంధాలు, గౌరవం, కీర్తిని పెంచుకుంటారు. అందువలన, మీరు మీ కొత్త సంబంధాల నుండి చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. బుధుడు శుభ ప్రభావం కారణంగా, మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో వారి లక్ష్యాలు, ప్రణాళికలను పూర్తి చేయడానికి మంచి అవకాశాలను పొందుతారు.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశి వ్యక్తుల పదవ ఇంట్లో బుధ సంచారము జరుగుతుంది. పదవ ఇల్లు జీవితంలో పురోగతిని సూచిస్తుంది. అందువల్ల, కుంభ రాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో వారి సీనియర్ అధికారులు, ఉన్నతాధికారులతో వారి సంబంధాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారు. అందువలన, ఈ కాలంలో, మీరు ఉన్నత డిగ్రీని లేదా పనికి సంబంధించి కొత్త అవకాశాలను పొందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బుధుడు శుభ ప్రభావం కారణంగా ఈ సమయంలో, కుంభ రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.
మీన రాశి..
మీన రాశి వారికి జాతకంలో 9వ ఇంట్లో బుధ సంచారము జరుగుతుంది. 9వ ఇల్లు అదృష్టం, ఉన్నత విద్యలో సానుకూల ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి బుధ సంచారము కారణంగా, మీన రాశి వారికి ఈ కాలంలో చాలా దూరం ప్రయాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ ప్రయాణం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మీన రాశి వారికి మతం, ఆధ్యాత్మికత మొదలైన వాటిపై ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో, మీన రాశి వారికి వారి గురువులు , తండ్రితో వారి సంబంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.