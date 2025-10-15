Diwali 2025: లక్ష్మీ దేవిని పూజించేటప్పుడు ఏ రంగు దుస్తులు ధరించాలో తెలుసా?
Diwali 2025: దీపావళి పండగ రోజున ప్రతి ఒక్కరూ లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఆ పూజ సమయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మరింత మేలు జరుగుతుంది.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20వ తేదీన మనం దీపావళి పండగ జరుపుకోనున్నాం. దీపావళి అంటేనే దీపాల పండగ. అందుకే.. ఈ పండగ రోజున అందరూ తమ ఇంటిని పూలు, దీపాలతో అందమైన దీపాలతో మరింత అందంగా అలంకరించుకుంటారు. అంతేకాదు.. కొత్త దుస్తులు ధరించి... లక్ష్మీదేవిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. లక్ష్మీ అమ్మవారిని పూజించడం ఎంత ముఖ్యమో.. ఆ పూజ సమయంలో మీరు ధరించే దుస్తులు కూడా అంతే ముఖ్యం అని మీకు తెలుసా? మీరు కనుక ఆ దేవికి నచ్చే కొన్ని రంగుల దుస్తులను ధరించడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం మరింత పెరుగుతుంది. మరి... ఎలాంటి రంగులు ధరించాలో తెలుసుకుందాం...
1.పసుపు రంగు- అత్యంత శుభకరం..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, పసుపు రంగు లక్ష్మీ పూజకు అత్యంత శుభకరం. ఈ రంగు బృహస్పతి గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ గ్రహం శాంతి, ధర్మం, సంపదకు ప్రతీక. పసుపు రంగు ధరించడం వల్ల మన ఆత్మ సంతోషంగా ఉంటుంది. మనలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. లక్ష్మీదేవికి పూజ చేసే సమయంలో ఈ రంగు దుస్తులు ధరిస్తే... విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఇద్దరి కృప లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
2.ఎరుపు, తెలుపు రంగులు కూడా శుభప్రదం..
పసుపు అందుబాటులో లేకపోతే లేదా వేరే రంగు ప్రయత్నించాలనుకుంటే, ఎరుపు, తెలుపు రంగులు చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
ఎరుపు – శక్తి, ధైర్యం, ప్రేమ, సంపదకు చిహ్నం. ఇది కుజుడు, శుక్రుడు గ్రహాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత, ధన సంపదను కూడా సూచిస్తుంది.
ఇక తెలుపు రంగు ధరించడం వల్ల ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది, కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది.
ఈ రంగులు మాత్రం ధరించకూడదు...
పండుగ రోజు నలుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం పూర్తిగా నివారించాలి. నలుపు శనిగ్రహాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది ప్రతికూలత, నిరాశ, మానసిక ఒత్తిడిని కలిగిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే గోధుమ (Brown) , నీలం (Blue) షేడ్స్ కూడా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్లను తగ్గిస్తాయని నమ్మకం. ఈ రంగులు పూజ సమయంలో ధరించకపోవడమే మంచిది.
ఫైనల్ గా...
దీపావళి అనేది వెలుగుల పండుగ మాత్రమే కాదు, మన మనసులోని చీకట్లను తొలగించే ఆధ్యాత్మిక సందర్భం కూడా. ఈ రోజు ధరించే శుభ రంగు దుస్తులు మన జీవితంలో కొత్త వెలుగును, శ్రేయస్సును, ఆనందాన్ని తెస్తాయి. కాబట్టి ఈ దీపావళి, పసుపు లేదా ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి లక్ష్మీ దేవిని పూజిస్తే.. మీ అదృష్టం పెరిగే అవకాశం ఉంది.