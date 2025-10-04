Birth month: ఈ నెలలో పుట్టిన మగవాళ్లు పెళ్లి తరువాత కోటీశ్వరులవుతారు
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకార కొన్ని నెలల్లో (Birth month) పుట్టిన మగవారికి పెళ్లి తర్వాత బీభత్సంగా కలిసివస్తుంది. పెళ్లికి ముందు వరకు పేదవారిగా ఉన్నా కూడా పెళ్లి తరువత మాత్రం ధనవంతులుగా మారుతారు. అవి ఏ నెలలో తెలుసుకోండి.
మగవారికి కలిసొచ్చే అదృష్టం
ధనవంతులు కావాలని ప్రతి ఒక్కరి కోరుకుంటారు. కానీ ఆ కల కొంతమందికే తీరుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నెలల్లో పుట్టిన మగవారు పెళ్లి తరువాత ధనవంతులైపోతారు. వారిని అదృష్టం వరిస్తుంది. ఏ నెలల్లో పుట్టిన మగవారికి పెళ్లి కలిసి వస్తుందో తెలుసుకోండి.
జనవరి
జ్యోతిష్యం ప్రకారం, జనవరిలో పుట్టిన పురుషులు సహజ నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. పెళ్లి తర్వాత వీరి విజయం రెట్టింపు అవుతుంది. మంచి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. భాగస్వామి మద్దతుతో రిస్క్ తీసుకుని విజయం సాధిస్తారు.
ఏప్రిల్
ఏప్రిల్లో పుట్టిన మగవారు గట్టిపిండాలు. ఎవరికీ లొంగరు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. పెళ్లికి ముందుతో పోలిస్తే పెళ్లి తర్వాత వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మారిపోతుంది. జీవిత భాగస్వామి మద్దతుతో ఏ వ్యాపారం చేసిన లాభాలు వచ్చిపడతాయి. అలా కాల క్రమేణా వారు అత్యంత ధనవంతులుగా మారుతారు.
ఆగస్ట్
ఆగస్టులో పుట్టిన మగవారు చాలా తెలివైనవారిగా ఉంటారు. వీరికి పెళ్లి తర్వాత కలిసివస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సొంత వ్యాపారం పెట్టుకుంటే డబ్బే డబ్బు. వీరికి డబ్బుకు లోటు ఉండదు. పొదుపు చేయడంలో కూడా ముందుంటారు.
నవంబర్
నవంబర్ నెల ఎంతో మంది పురుషులకు కలిసొచ్చే నెల. నవంబర్లో పుట్టిన పురుషులు ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. పెళ్లి అనంతరం వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధించి కచ్చితంగా ధనవంతులుగా మారుతారు.