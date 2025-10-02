Chaturgrahi yogam: ఒకే రాశిలో చతుర్గాహి యోగం, ఈ 3 రాశుల వారి జీవితంలో తుఫాను తప్పదు
అక్టోబర్ నెల కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు తీసుకురాబోతోంది. ఒకే రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలవడం వల్ల చతుర్గ్రాహి యోగం (Chaturgrahi yogam) ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చెడు ఫలితాలు తప్పకపోవచ్చు.
త్వరలో చతుర్గాహి యోగం
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం అక్టోబర్ నెలలో ఎన్ని మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ఈ నెలలో అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాలు మార్చుకుంటున్నాయి. తులా రాశిలో కుజుడు, బుధుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు కలవబోతున్నాయి. దీనివల్ల చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల అక్టోబర్ నెలలో మూడు రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ చతుర్గ్రాహి యోగం వల్ల చెడు ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. డబ్బుపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. ఎంత కష్టపడినా తగిన ఫలితం పొందకపోవచ్చు. డబ్బు అవసరాలు పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల అప్పులు చేయాల్సి రావచ్చు. ఆఫీసులో కూడా అనవసర గొడవలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పని ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు తప్పకపోవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి చతుర్గ్రాహి యోగం అంత మంచి చేయదు. అక్టోబర్ నెలలో దురదృష్టకర ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ నెలలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు నష్టాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో గొడవలు రావచ్చు. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా పెరిగిపోతాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారి ఎనిమిదో ఇంట్లో ఈ చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీనరాశి వారు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆఫీసులో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్రలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆ కుట్రల వల్ల ఉద్యోగం పోయే ప్రమాదం ఉంది. పెట్టుబడులు కూడా నష్టపోవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి.
(గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య అభిప్రాయాలు, మత గ్రంథాలు, పంచాంగం ఆధారంగా ఇచ్చాం. ఏషియానెట్ న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించలేదు. సమాచారాన్ని అందించడం మాత్రమే మా ఉద్దేశం. దీని కచ్చితత్వం, విశ్వసనీయత, ఫలితాలకు ఏషియానెట్ న్యూస్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు)