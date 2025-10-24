కుజుడి సంచారంతో ఈ నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో వెలుగులు
Mars transit: కుజుడి సంచారం వల్ల అక్టోబర్ 27 నుంచి నాలుగు రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. కుజుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. ఏ రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుందో తెలుసకోండి.
కుజుడి సంచారం
కుజుడిని చెడు గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. ఈయన వల్లే కష్టాలు వస్తాయని అంటారు. కానీ ఒక్కోసారి కుజుడు మంచి ఫలితాలను కూడా ఇస్తాడు. అక్టోబర్ 27న కుజుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 4 రాశుల వారికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆ నాలుగు రాశులు ఏవో ఇక్కడ ఇచ్చాము.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడే. కాబట్టి కుజుడి సంచారం మేష రాశి వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. ఎన్నో ధనలాభాలు కలుగుతాయి. వీరు కొత్త ఇల్లు కొనే అవకాశం ఉంది. పూర్వీకుల నుంచి వచ్చే ఆస్తి విషయంలో ఉన్న వివాదాలు తొలగిపోతాయి. స్నేహితుల నుంచి మీకు సహకారం అందుతుంది. మీకు ఆదాయ మార్గాలు అధికంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు బోనస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కుజుడి వల్ల విజయం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. మీ సంతానం వల్ల శుభవార్తలు వింటారు. మీ ఉద్యోగంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి
కుజుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా కలిసివస్తుంది . కుటుంబ కష్టాలు తీరిపోతాయి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి కుజుడి వల్ల శుభవార్త వింటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల్లో విజయం దక్కుతుంది. ఆస్తి విషయాల్లో ఈ రాశి వారికి గెలుపు కచ్చితంగా దక్కుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మీకు కలిసివస్తుంది.