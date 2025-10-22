Zodiac Signs: గురు ప్రభావంతో మహాపురుష రాజయోగం, ఈ 4 రాశుల వారికి పెరగనున్న ఆదాయం
గురుగ్రహం వల్ల హన్స్ మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని వల్ల కొన్ని రాశుల (Zodiac signs) వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. వారికి ఉద్యోగంలో, ఆదాయంలో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
మహాపురుష రాజయోగం
దీపావళికి ముందు, తర్వాత అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడ్డాయి. అవి ఎన్నో రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులను తీసుకువస్తాయి. త్వరలో బృహస్పతి హన్స్ మహాపురుష రాజయోగాన్ని ఏర్పరచబోతున్నాడు. గురుగ్రహం తన సొంత రాశిలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదైనా రాశిలో ఉచ్ఛ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ శుభప్రదమైన హన్స్ మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
వృషభ రాశి
గురు గ్రహం వల్ల ఏర్పడే హన్స్ మహాపురుష రాజయోగం వృషభ రాశి వారికి ఎన్నో మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. వారికి ఆర్దికంగా కలిసివచ్చేలా చేస్తుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి విపరీతంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. అనేక మార్గాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. పొదుపు కూడా చేయడం ప్రారంభిస్తారు. బంగారం, భూమి, వెండిపై పెట్టుబడులు పెడతారు. ఏదైనా వాహనం, ఆస్తి కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి హన్స్ మహాపురుష రాజయోగం అన్నివిధాలా పురోగతిని అందిస్తుంది. సంపదను పెంచుతుంది. విలాసవంతమైన వస్తువులు కొంటారు. కొత్త వాహనం కొనే అవకాశం కూడా ఉంది. మేకలు, ఆవులు కొన్ని వ్యాపారం కూడా మొదలుపెట్టవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి కూడా దక్కుతుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి బృహస్పతి వల్ల మంచి ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. కుటుంబంలో ఉన్న గొడవలు సర్దకుంటాయి. వ్యాపారంలో నష్టాలు తగ్గుతాయి. ఊహించని ధనలాభం చూస్తారు. పెద్ద ఒప్పందాలు, ఆర్డర్లు చేతికి వస్తాయి.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రాజయోగం ఆర్ధిక సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అప్పులను తీర్చుతారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తగ్గుతాయి.