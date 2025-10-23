Mercury Transit: బుధుడి వల్ల రేపట్నించి ఈ రాశుల వారికి నోట్ల వర్షమే
గ్రహాల రాకుమారుడు బుధుడు. బుధుడి సంచారం (Mercury Transit) వల్ల కొన్ని రాశుల (Zodiac Signs) వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. అక్టోబర్ 24న బుధుడి గమనం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన సంపద దక్కే ఛాన్స్ ఉంది.
ಬುಧ
బుధ గ్రహం సంచరించి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అక్టోబర్ 24న బుధ గ్రహం సంచరిస్తుంది. తర్వాత నవంబర్ 10న తిరోగమనం చెందుతుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 29న బుధుడు మార్గంలోకి వస్తాడు. ఈ సమయం నాలుగు రాశుల వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
బుధుడి సంచారం సింహ రాశి వారికి లాభదాయకం. భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాలు పొందుతారు. సంపదను పొందుతారు. ఇంట్లో శాంతి, శ్రేయస్సు ఉంటాయి. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు విజయం సాధిస్తారు.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
బుధ గ్రహం వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించి ఈ రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఒంటరి వారికి వివాహం నిశ్చయం కావచ్చు. వివాహితులు తమ భాగస్వాములతో సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవచ్చు. కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. పాత వివాదాలు ముగిసిపోవచ్చు. గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు.
ಕುಂಭ
కుంభ రాశి వారికి బుధుడి సంచారం వారి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. మీ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగులకు కోరుకున్న ప్రదేశానికి బదిలీ లభించవచ్చు. తండ్రితో సంబంధం బలపడుతుంది.
ಕರ್ಕಾಟಕ
కర్కాటక రాశి వారికి బుధుడి రాశి మార్పు శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కొత్త విజయాలు సాధించగలరు. మీ సంభాషణ శైలి ప్రజల హృదయాలను గెలుస్తుంది. విదేశాల్లో చదువు, ఉద్యోగం చేయాలనే కల నెరవేరుతుంది.