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- Planet Conjunction: మిథున రాశిలో రెండు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం, విపరీతంగా ధన లాభం
Planet Conjunction: మిథున రాశిలో రెండు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులకు లక్ష్మీ కటాక్షం, విపరీతంగా ధన లాభం
Planet Conjunction: మిథున రాశిలో కుజుడు, చంద్రుడు కలిసి శక్తివంతమైన యోగాన్ని ఏర్పరచనున్నాయి. సెప్టెంబర్ లో ఏర్పడుతున్న ఈ మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కొన్ని రాశులకు లక్ష్మీయోగం తీసుకురానుంది. ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆ రాశులు ఇవే..
వృశ్చిక రాశి..
సెప్టెంబర్ లో మహాలక్ష్మీ యోగం కారణంగా, వృశ్చిక రాశివారికి అద్భుతంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా వీరికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ రెట్టింపు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయి, వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు పొందుతారు. అప్పులు తీరిపోతాయి. ఆర్థికంగా మీకు బాగా కలిసొస్తుంది. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.
కర్కాటక రాశి..
సెప్టెంబర్ లో ఏర్పడనున్న మహాలక్ష్మీ యోగం కర్కాటక రాశివారికి బాగా కలిసొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. శత్రువులు కూడా స్నేహితులు అవుతారు. తప్పులను సరిదిద్దుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కెరీర్ లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది. సంపద పెరుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కోరుకున్నవన్నీ సాధించగలుగుతారు. మీ గురించి చాలా మందికి ఉన్న అపోహలు తొలగిపోతాయి. దాంపత్య జీవితం మెరుగుపడుతుంది. లగ్జరీ వస్తువులు అన్నీ కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా లభిస్తాయి. కుటుంబం నుండి పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది.
కన్య రాశి..
కన్య రాశి వారికి ఈ సెప్టెంబర్ నెల చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వాహనాలు, ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టినా, మంచి లాభాలు పొందుతారు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో.. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారికి ఈ సమయంలో కొత్త ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.