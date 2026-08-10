బుధ నక్షత్రంలోకి గురు గ్రహం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మికంగా డబ్బు వచ్చి పడే ఛాన్స్
Jupiter transit: గురు గ్రహం ఆగస్టు 19న ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆశ్లేష నక్షత్రం బుధ గ్రహానికి చెందినది. ఆ రోజు నుంచి కొన్ని రోజుల పాటూ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
గురు గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారికి అనుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా చాలా వరకు తొలగిపోయి అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. చదువుకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి సమయం. ఇక వైవాహిక జీవితంలో గొడవలు తగ్గి ప్రేమ పెరుగుతుంది. కుటుంబం నుంచి సపోర్టు దొరుకుతుంది.
మిథున రాశి
గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మిథున రాశి వారికి ఎన్నో రకాలుగా కలిసివస్తుంది. వీరు పనిలో చేసే ప్రయత్నాలన్నీ మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా దొరుకుతాయి. పెండింగ్లో పడిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఈ కాలం విద్యార్థులకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి గురు గ్రహ సంచారం శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఇతరుల చేతిలో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వీరి దగ్గరికి చేరుతుంది. ఇంట్లో వాతావరణం సంతోషంగా మారుతుంది. భవిష్యత్తు కోసం వేసే ప్రణాళికలన్నీ సక్సెస్ అవుతాయి. వృత్తిపరంగా కూడా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది.
మకర రాశి
గురు గ్రహం ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మకర రాశి వారికి కూడా అన్ని విధాల శుభప్రదం. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశం ఉంటుంది. జీతం పెంపు కూడా జరగవచ్చు. లేదా వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి ముఖ్యమైన ఒప్పందాలు కుదరవచ్చు. పాత పెట్టుబడులపై లాభాలు కూడా పొందుతారు. ఆర్థికంగా జీవితం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో కూడా బంధాలు బలపడతాయి.