Garuda Purana: ఈ నాలుగు తప్పులు చేస్తే... పుట్టగతులు ఉండవు, మరణం తర్వాత కూడా శిక్షలు తప్పవు
Garuda Purana: మనం చేసే అన్ని పనులను గరుడ పురాణం లెక్కిస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం చేసే తప్పులకు మరణం తర్వాత కూడా శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని తప్పులు చేస్తే పుట్టగతులు ఉండవు.
గరుడ పురాణం...
హిందూమతంలో గరుడ పురాణానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ గ్రంథం విష్ణువు, గరుడుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ రూపంలో సాగే ఓ పురాణం. సాధారణంగా ఇది మరణానంతర జీవితం గురించి చెబుతుంది. బతికున్నప్పుడు మనం చేసే పాప పుణ్యాలకు ఎలాంటి శిక్షలు విధించాలి? లాంటి విషయాలను ఈ పురాణంలో ప్రస్తావించారు. అయితే. ఈ పురాణం ప్రకారం..మనం తెలిసీ తెలియక చేసే తప్పులకు కూడా శిక్షలు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా నాలుగు రకాల తప్పులు చేసిన వారికి పుట్టగతులు ఉండవని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. మరి, ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదో తెలుసుకుందాం...
1.ద్రోహం చేయడం...
తమ స్వార్థం కోసం అబద్ధాలు చెప్పడం, ఇతరులను మోసం చేయడం మహా పాపం. ఇతరులకు అబద్ధాలు చెప్పడం, మోసం చేసేవారికి బతికి ఉన్నప్పుడు శిక్షలు పడినా పడకపోయినా.. కర్మ వాళ్లను వదిలిపెట్టినా.. గరుడ పురాణం మాత్రం వదిలిపెట్టదు. మరణానంతరం మాత్రం చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.
2. దేవుని పట్ల గౌరవం లేకపోవడం:
ధర్మ మార్గాన్ని విడనాడటం, దేవునిపై లేదా దేవతలపై నమ్మకం ఉంచకపోవడం ఒక విషయం అయితే, వారిని అవమానించడం అనేది గరుడ పురాణం ప్రకారం అత్యంత ఘోరమైన తప్పుగా పరిగణిస్తారు. దేవునిపై నమ్మకం లేకపోవడం అనేది కేవలం ఒక మతపరమైన విషయం మాత్రమే కాదు, అది మానవత్వం పట్ల , నైతిక విలువ పట్ల విశ్వాసం లేకపోవడాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది.వీరికి కూడా చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఉంటాయి.
3. గురువులు , పెద్దల పట్ల అగౌరవం:
భారతీయ సంప్రదాయంలో, గురువులను దైవంతో సమానంగా భావిస్తారు. గరుడ పురాణం ప్రకారం, తల్లిదండ్రులు, గురువులు లేదా పెద్దల పట్ల అగౌరవం చూపించే వ్యక్తి సుఖసంతోషాలకు , సంపదకు దూరమవుతాడు. పెద్దలను అగౌరవపరచడం వల్ల ఆ వ్యక్తికి సమాజంలో లభించే గౌరవం తగ్గుతుంది.
4. తప్పుడు దిశలో నిద్రించడం:
గరుడ పురాణం ప్రకారం, మనం నిద్రించే దిశ మన ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువుపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మనం తల ఉత్తర దిశగా ఉంచి నిద్రించకూడదు. తల ఉత్తర దిశగా ఉంచి నిద్రిస్తే ఎటువంటి పరిణామాలు సంభవిస్తాయో గరుడ పురాణంలో వివరించారు. దీని ప్రకారం, తల దక్షిణ దిశగా లేదా నైరుతి దిశగా ఉంచి నిద్రించడం అత్యంత శుభప్రదం.