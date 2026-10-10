Zodiac signs: దసరా కి ఈ ఐదు రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Zodiac signs: దసరా పండగ వస్తూ వస్తూ ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో వారి జాతకమే మారిపోనుంది. మరి, ఈ దసరా పండగవేళ అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేంటో చూద్దాం...
1.వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారికి ఈ దసరా పండగ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారిపై దుర్గా దేవి ఆశీస్సులు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో వీరి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ రంగంలో ఏ పని తలపెట్టినా కూడా విజయం వీరి సొంతం అవుతుంది. కుటుంబంలో కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. మానసికంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు.
2.మిథున రాశి..
మిథున రాశివారికి వ్యాపార పరంగా బాగా కలిసొస్తుంది. ఉద్యోగంలోనూ ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే అవి తొలగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి లేదా కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపారంలోనూ ఊహించని లాభాలు అందుకోవడంతో పాటు, వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది.
3. సింహ రాశి..
సింహ రాశివారికి ఈ సమయంలో కాస్త ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, ఎంత ఖర్చు చేసినా కూడా వారి ఆదాయం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ సమయంలో మీ సంపద బాగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి కారణంగా మునుపటి కంటే మెరుగైన స్థితికి చేరుకుంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం 'పట్టిందల్లా బంగారమే' అన్నట్లుగా సాగుతుంది. ఏ పని మొదలుపెట్టినా అందులో తిరుగులేని విజయం సాధిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
తుల రాశి
తుల రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. జీవితంలోని పలు రంగాలలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే సూచనలున్నాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.