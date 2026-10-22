Birth Date: ఈ 4 తేదీల్లో పుట్టినవారు ఎవ్వరిమీద ఆధారపడరు.. వారి నిర్ణయమే ఫైనల్!
Birth Date: కొందరు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా పదిమందిని అడుగుతారు. కానీ మరికొందరు ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా, తమ ఆలోచనలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇతరులు ఏమనుకున్నా సరే, నచ్చిన దారిలో ముందుకు సాగుతారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో పుట్టినవారు ఇలా ఉంటారో చూద్దాం.
పుట్టిన తేదీ ప్రత్యేకతలు
కొంతమంది ఏ పని చేయాలన్నా ఇతరుల సలహా తీసుకుంటారు. మరికొందరు మాత్రం తమ ఆలోచనలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి, తమకు సరైనదనిపించిన మార్గంలో ముందుకు సాగుతారు. ఇతరులు ఏమనుకుంటారోనని ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా, తమ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెడతారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో పుట్టినవారి వ్యక్తిత్వం ఇలా ఉంటుంది? వారు ఎందుకు ఇతరులపై ఆధారపడరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1, 10 తేదీల్లో పుట్టినవారు..
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ నెలలో అయినా 1, 10 తేదీల్లో పుట్టినవారికి నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఒక పనిని ప్రారంభించినప్పుడు దాన్ని తమదైన పద్ధతిలో పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటారు. ఇతరులు చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని వెంటనే అంగీకరించకుండా, అందులోని మంచిచెడులను విశ్లేషించిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వీరికి సొంత ఆలోచనలపై నమ్మకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యోగమైనా, వ్యాపారమైనా తమ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తారు. ఒకసారి లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత దాన్ని చేరుకోవడానికి కష్టపడతారు.
19వ తేదీన పుట్టినవారు..
ఏ నెలలో అయినా 19వ తేదీన పుట్టినవారిని న్యూమరాలజీలో పట్టుదల, ధైర్యం, స్వతంత్ర ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వ్యక్తులుగా చెప్తారు. జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురైనా వాటి నుంచి బయటపడటానికి తమవంతు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇతరుల సహాయం కోసం ఎదురుచూడకుండా, ముందుగా తామే సమస్యకు పరిష్కారం వెతకడానికి ఇష్టపడతారు. కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం, స్కిల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం, అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం వంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. కొన్నిసార్లు తమ నిర్ణయాల విషయంలో గట్టిగా ఉండటం వల్ల ఇతరులతో అభిప్రాయభేదాలు కూడా రావచ్చు.
28వ తేదీన పుట్టినవారు..
ఏ నెలలో అయినా 28వ తేదీన పుట్టినవారు స్వతంత్రంగా జీవించడానికి, తమ నిర్ణయాలను తామే తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారని న్యూమరాలజీ చెప్తోంది. ఇతరులు తమను నియంత్రించడం వీరికి నచ్చదు. తమ జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాల్లో స్వేచ్ఛ ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఒక పని చేయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొని, తమకు అనుకూలమైన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వీరిలో కొందరు కొత్త ఆలోచనలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, తమదైన శైలిలో పనులు చేయడానికి ఇష్టపడతారు.