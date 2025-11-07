AI 2026 Horoscope: 2026 లో ఈ మూడు రాశులకు తిరుగులేదు, పట్టిందల్లా బంగారమే..!
AI 2026 Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. మరి, ఏఐ ప్రకారం 2026లో ఏ రాశులకు అద్భుతంగా ఉండనుందో తెలుసుకుందాం. ఈ ఫలితాలను గ్రహ పరిస్థితుల ఆధారంగా అందించారు. అయితే.. ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం.
AI Horoscope
2026 సంవత్సరం జోతిష్యపరంగా అనేక మార్పులను తీసుకువస్తోంది. ముఖ్యంగా శని గురు రాహు-కేతు గ్రహాల గోచారాలు కొన్ని రాశులకు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం బాగా పెరుగనుంది. ఆర్థికంగానూ, కెరీర్ పరంగానూ బాగా కలిసిరానుంది. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దామా....
వృషభ రాశి....
2026లో వృషభ రాశివారికి గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటాడు. ఈ రాశివారికి కర్మ స్థానం(10వ స్థానం) బలపడుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. కొత్త పెట్టుబడులు, ఆర్థిక పెట్టుబడులు విజయవంతమౌతాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకుంటుంది. ఆస్తి సంబంధమైన లాభాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం, వివాహ యోగం కూడా కలుగుతుంది. ఈ రాశివారికి ఆర్థిక స్థాయి పెరుగుతుంది. విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. గౌరవం పెరుగుతుంది.
తుల రాశి.....
తుల రాశివారికి 2026 సంవత్సరం వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా అభివృద్ధిని ఇస్తుంది. శని అనుకూల దృష్టి వలన మీ కృషికి సరైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభాలు తెస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో బలమైన మద్దతుగా మారతాయి. ఆధ్యాత్మిక దారిలో ముందుకు సాగడం ద్వారా మానసిక శాంతి లభిస్తుంది. శని 5వ స్థానం ద్వారా ఈ రాశివారికి వివేకం పెరుగుతుంది. గురు 9వ స్థానం ద్వారా అదృష్టం బలపడుతుంది.
మకర రాశి...
మకర రాశివారికి ఈ సంవత్సరం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా మారుతుంది. 2026లో శని స్వగృహంలో ఉండడం వల్ల దీర్ఘకాల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగం, పరిశోధన, సాంకేతిక రంగాలలో అద్భుత ఫలితాలు లభిస్తాయి. పడిన కష్టానికి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉన్నత స్థానాల్లో అవకాశం లభిస్తుంది. కొత్తగా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. శని స్వగ్రహమైన మకర రాశిలో బలంగా ఉండటం, అలాగే గురు అనుకూల దృష్టి ఉండటం వలన దీర్ఘకాల విజయాలు లభిస్తాయి.