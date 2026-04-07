Venus Mercury Conjunction: 46 నెలల తర్వాత శుక్ర-బుధ మహాయోగం.. ఈ 4 రాశులపై కాసుల వర్షమే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, దాదుపు 46 నెలల తర్వాత మిథున రాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయిక జరగనుంది. దీనివల్ల ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన సంపదను, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది. మరి ఆలస్యమెందుకు? ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం వల్ల లబ్ధి పొందే రాశులు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సుమారు 46 నెలల తర్వాత మిథున రాశిలో శుక్ర, బుధ గ్రహాలు కలిసి మహా సంయోగాన్ని ఏర్పరచనున్నాయి. దీనివల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. సంపద, శ్రేయస్సుకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు మే 14న మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. మే 29న బుధుడు అదే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు గ్రహాల కలియిక వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 4 రాశులవారికి విపరీతమైన సంపదను తీసుకువస్తుంది. ఆ రాశులేవో చూసేయండి.
మిథున రాశి
46 నెలల తర్వాత ఏర్పడుతున్న ఈ లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం మిథున రాశి వారికి అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. ఈ రాశివారు ఊహించని లాభాలతో మంచి కాలాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. ఈ యోగం వల్ల మీ జీవితం ఒక కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తుంది. భాగస్వామ్యంతో చేసే పనుల్లో విశేషమైన లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఇంటా బయటా సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
తుల రాశి
తుల రాశి వారికి ఈ రాజయోగం ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం వేసుకున్న ప్రణాళికలు, కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తి దక్కే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఏ పని చేపట్టిన విజయం వరిస్తుంది. రాజయోగం వల్ల కొంచెం కష్టపడినా మంచి ఫలితం చూస్తారు. దాంపత్య జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. ఇంటా బయటా ఉత్సాహకర వాతావరణం ఉంటుంది.
కన్య రాశి
లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కన్య రాశి వారి జీవితాన్ని మరింత సురక్షితంగా మారుస్తుంది. కొంతకాలంగా వారు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఈ రాజయోగం ఆదాయాన్ని పెంచడంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. జీవితంలో సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. షేర్లు, వ్యాపారం ద్వారా మంచి లాభాలు దక్కుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశివారికి ఈ కాలం ఆర్థికంగా బలపడే సమయంగా మారుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు రావడం మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు, భాగస్వామ్యాలలో విజయం లభిస్తుంది. కుటుంబ జీవితంలో కూడా ఆనందం పెరుగుతుంది. ఆస్తి, వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి.