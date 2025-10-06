Ketu Gochar: కేతు గోచారంతో ఈ నాలుగు రాశులకు కష్టాలు తప్పవు.. దిన దిన గండమే..!
Ketu Gochar: అక్టోబర్ నెలలో నాలుగు రాశులకు చెందిన వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పూర్వాఫల్గుణి నక్షత్రం మూడో పాదంలో కేతువు సంచారం మూడు రాశులను మాత్రం ఇబ్బందులు రానున్నాయి.
Ketu Gochar
అక్టోబర్ నెల ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఈ నెలలో చాలా గ్రహాలు తమ కదలికలను మార్చుకుంటాయి. అదేవిధంగా, కొన్ని గ్రహాలు తమ నక్షత్రాలను మారుస్తాయి. గ్రహాల కదలికలలో మార్పు ప్రత్యక్ష ప్రభావం అన్ని రాశులకు చెందిన వ్యక్తుల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. అక్టోబర్ నెలలో కొన్ని రాశులకు చెందిన వ్యక్తులకు కేతువు దుష్ట గ్రహం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా జాతకంలో కేతువు మంచి స్థితిలో లేనివారు ఈ సమయంలో చాలా ఎక్కువ సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.
ప్రస్తుతం కేతువు సింహ రాశిలో ప్రయాణిస్తున్నాడు. దీనితో పాటు, శుక్రుడు కూడా సింహ రాశిలో తన ప్రయాణాన్ని చేస్తున్నాడు. దీని కారణంగా, శుక్రుడు, కేతువుల సంయోగం సింహ రాశిలో ఏర్పడింది. కానీ అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు కన్య రాశిలో ప్రయాణిస్తాడు. కాబట్టి, శుక్రుడు, కేతువుల సంయోగం అక్టోబర్ లో ముగుస్తుంది. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కేతు నక్షత్రాల మార్పు కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాన్ని తెస్తుంది. కానీ, కొన్ని రాశులకు ఇది ఎక్కువ నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. దీపావళికి ముందు శుక్రుడు, కేతువుల కలయిక ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి చాలా సమస్యలు రానున్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మిథున రాశి...
దుష్ట, ఛాయా గ్రహం కేతువు మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు వారి పని ప్రదేశంలో చాలా అడ్డంకులను ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, మిథున రాశిలో జన్మించిన వారిలో జన్మించిన వారు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించి అడుగువేయాలి. తెలివైన వారి సలహా తీసుకోవాలి. కేతు సంచార సమయంలో, మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ పని ప్రదేశంలో ఎవరినీ ఎక్కువగా నమ్మకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
2.సింహ రాశి...
కేతువు సింహరాశిలో సంచారము చేస్తున్నాడు. కాబట్టి, ఈ కాలంలో, సింహరాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుంది. ఈ కాలంలో మీరు మరిన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, అదనపు జాగ్రత్త వహించండి. అలాగే, ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి ముఖ్యమైన పనులలో జాప్యాలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఈ సమయంలో సింహరాశి వారికి జీవితాల్లో సమస్యలు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్థాలు రావచ్చు.
3.కన్య రాశి....
కేతువు సంచార సమయంలో కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో ఇబ్బందులు , అడ్డంకులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ కాలంలో, కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు తమ స్నేహితులు , దగ్గరి బంధువులతో ఏదో ఒక విషయంపై గొడవ లేదా విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ కాలంలో కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంది. గ్యాస్, అసిడిటీ లేదా అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ కాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
4.మీన రాశి...
కేతువు అశుభ ప్రభావం కారణంగా, ఈ కాలంలో మానసిక అస్థిరత , సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి, మీన రాశి వారు ఈ సమయంలో తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం మంచిది. అదేవిధంగా, కెరీర్కు సంబంధించి తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించడం అవసరం. అదేవిధంగా, కెరీర్కు సంబంధించి ఏ విధంగానూ బాధ్యతారహితంగా ఉండకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.