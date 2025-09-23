Zodiac signs: ఈ రాశుల మనసు మార్చడం చాలా కష్టం, ఎవరి మాటలను ఈజీగా నమ్మరు..!
Zodiac signs: జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, నాలుగు రాశుల వారి బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం చాలా కష్టం. వారు ఎవరి మాటలను అంత సులభంగా నమ్మరు. వారు తమ సొంత తెలివి తేటలతోనే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
Zodiac signs
సహజంగా ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక్కో విషయంపై అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఇతరుల అభిప్రాయాలు వినడానికి ఎవరూ పెద్దగా ఇష్టపడరు. కొందరు ఇతరులు చెప్పేది వినడానికి కాస్త అయినా ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ, కొందరు మాత్రం ఇతరులు చెప్పేది అస్సలు వినరు. ఎవరు ఏం చెప్పినా వినరు. ఏ విషయంలో అయినా తమ సొంత నిర్ణయమే తీసుకుంటారు. వీరికి తెలివితేటలు ఎక్కువ. జోతిష్య శాస్త్రంలో కొన్ని రాశులకు చెందిన వారు ఇలానే ఉంటారు. వారి మనసు మార్చడం చాలా కష్టం. మరి, ఈ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
మేష రాశివారు సాహసోపేతంగా ఉంటారు. ఈ రాశిని అంగారక గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశివారు ధైర్యానికి ప్రతీక. మేష రాశివారు సహజంగానే నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ జీవితాలను న్యాయంగా గడపాలని కోరుకుంటారు. తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వీరికి ధైర్యం ఎక్కువ. తాము అనుకున్నదే చేస్తారు. ఎవరి మాటలకు వీరు వెనక్కి తగ్గరు. ఎవరు ఏం చెప్పినా వినరు. వారు ఏది చేయాలి అనుకుంటే అదే చేస్తారు. ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గరు. ఈ రాశివారికి తెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ. ఎవరూ వారిని బ్రెయిన్ వాష్ చేయలేరు. న్యాయం వైపు మాత్రమే వీరు ఉంటారు. ఇతరులను నమ్మి.. ఒక్క పొరపాటు కూడా వీరు చేయరు. తమకు సంబంధం లేని విషయాల గురించి వీరు పెద్దగా పట్టించుకోరు.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశివారు సహజంగా చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. వీరు తొందరగా ఎవరికీ భయపడరు. ఏం చేయడానికి కూడా వీరు వెనకాడరు. ఏది కరెక్ట్ అని అనుకుంటే అదే చేస్తారు. ఈ రాశివారికి చాలా శక్తి ఉంటుంది. వారికి అసాధారణమైన మానసిక బలం ఉంటుంది. సత్యం కోసం నిలబడతారు. వారి తల్లిదండ్రులు తప్పు చేసినా, వారు దానిని దాచరు. వారు సంకోచం లేకుండా నేరుగా చెబుతారు. ఎవరైనా ఎవరి గురించైనా వారిపై ద్వేషాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నించినా వారు దానిని అంగీకరించరు. వారు తాము చూసిన వాటిని , విన్న వాటిని మాత్రమే నమ్ముతారు. అందువల్ల, వారు ఇతరుల మాటలను వినరు. వారి మాటలను వినడం ద్వారా వారు ఇతరులలో ద్వేషాన్ని కలిగించరు. అందువల్ల, సింహరాశి వారిని బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం చాలా కష్టం.
3.వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశిని అంగారక గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. వారు ఎల్లప్పుడూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కానీ వారు అందరినీ చాలా త్వరగా నమ్మరు. ఇతరులు చెప్పే దాని గురించి వారు లోతుగా ఆలోచిస్తారు. వారు తప్పు, ఒప్పులను విశ్లేషించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు ఒక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తారు. వారి కారణంగా ఇతరులు ఇబ్బందుల్లో పడటం వారు సహించలేరు. అందువల్ల, ఎవరైనా తమ వద్దకు వచ్చి ఇతరుల గురించి వారిపై బ్రెయిన్ వాష్ చేసినా, వారు దానికి లోనవుతారు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ స్వంత తెలివితేటలతో మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
4.మకర రాశి..
మకర రాశిని శని గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు ఎల్లప్పుడూ తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారు ఇతరులను గుడ్డిగా నమ్మరు. వారు ఇతరులు చెప్పేది వినరు. అలాగే, ఈ రాశి వారు తమ సొంత మనస్సును ఎక్కువగా విశ్వసిస్తారు. వారు ఏదైనా తప్పు చేస్తే, శిక్ష తీవ్రంగా ఉంటుందని వారు నమ్ముతారు. అందువల్ల, వారు ఇతరుల మాటలను వినడానికి , ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఇతరులపై ద్వేషాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. వారు నిజం తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ రాశివారి బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం, ఆలోచనలు మార్చడం, మనసు మార్చడం అంత సులువు కాదు.