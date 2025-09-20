- Home
- Astrology
- Zodiac signs: అక్టోబర్ లో గ్రహాల సంచారం... ఐదు రాశులకు బీభత్సంగా రాసిపెట్టి ఉన్నట్లే..!
Zodiac signs: అక్టోబర్ లో గ్రహాల సంచారం... ఐదు రాశులకు బీభత్సంగా రాసిపెట్టి ఉన్నట్లే..!
Zodiac signs: అక్టోబర్ లో చాలా రకాల గ్రహాలలో మార్పులు జరగనున్నాయి. శుక్ర గ్రహ సంచారం, శని తిరోగమనంతో పాటు.. చాలా రకాల గ్రహాలు తమ రాశులను మార్చుకుంటున్నాయి. ఈ గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశులకు అదృష్టాన్ని.. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను తీసుకు రానుంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Zodiac signs
గ్రహాల స్థాలాలను బట్టి... అక్టోబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటారు. అంతేకాకుండా, గ్రహాల స్థానాల కారణంగా నవ పంచమ, మాలవ్య, రుచక్ర వంటి రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. మరి.. ఇవన్నీ కలిసి అక్టోబర్ లో ఏయే రాశులకు బీభత్సమైన అదృష్టాన్ని మోసుకురానుందో ఇప్పుడు చూద్దాం....
అక్టోబర్ లో గ్రహాల సంచారం....
బుధ సంచారం.. అక్టోబర్ లో బుధుడు రెండుసార్లు సంచారం చేయనున్నాడు. అక్టోబర్ 3న బుధుడు తుల రాశిలోకి, 24వ తేదీన వృశ్చిక రాశిలోకి చేయనున్నాడు.
శుక్ర సంచారము: అక్టోబర్ 9న శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
సూర్య సంచారము: అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, అక్టోబర్ 27 వరకు తులారాశిలో ఉంటాడు, ఆపై వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు, బుధుల కలయిక వలన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది.
కుజ సంచారము: కుజుడు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, ఇది రుచక్ర రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదనంగా, సూర్యుడు , శని సమసప్తక రాజయోగాన్ని ఏర్పడనుంది.
అదనంగా, కర్మను ప్రసాదించే శని మీనం , ఉత్తరభద్రపద నక్షత్రంలో తిరోగమనంలో ఉంటారు. బృహస్పతి మిథునరాశిలో, రాహువు కుంభరాశిలో , కేతువు సింహరాశిలో ఉంటారు. ఇన్ని మార్పులు అక్టోబర్ నెలలో మాత్రమే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి... ఐదు రాశులకు చాలా మేలు జరగనుంది.
1.కుంభ రాశి...
అక్టోబర్ నెల కుంభరాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. మీనంలో శని తిరోగమనంలో ఉంటాడు. ఫలితంగా, ఈ కుంభరాశి వారికి పూర్తి అదృష్టం లభిస్తుంది. మీ దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పని పూర్తవుతుంది. మీ సంపద పెరుగుతుంది. మీ కెరీర్పై మీ విశ్వాసం వేగంగా పెరుగుతుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ తోబుట్టువుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం కూడా వేగంగా పెరుగుతాయి. మీ ప్రయత్నాలు సమాజంలో మీ గౌరవాన్ని పెంచుతాయి.
మేష రాశి..
ఈ నెల మేష రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. అదనంగా, మీరు మీ భాగస్వామి , కుటుంబంతో చాలా దూరం ప్రయాణిస్తారు. కెరీర్ లో పురోగతి లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో బాగా కలిసొస్తుంది. మీ కలను మీరు సాకారం చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య సంబంధిత విషయాలలో మీరు మెరుగుదలను చూస్తారు.
కర్కాటక రాశి..
కటక రాశి వారు తమ జీవితాల్లో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీరు త్వరలో వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారు కూడా మెరుగుదలను చూసే అవకాశం ఉంది. అవివాహితులు స్నేహితులతో బయటకు వెళ్లవచ్చు. ఈ నెలలో కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు అన్ని గ్రహాల నుండి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలను పొందుతూనే ఉంటారు. మీరు పనిలో పదోన్నతిని పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో కూడా పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచి పోయిన డబ్బును మీరు తిరిగి పొందవచ్చు. అదనంగా, మీరు స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు. ఇతరులతో చాలా కాలంగా ఉన్న విభేదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంలో సమస్యలు కూడా ముగియవచ్చు. ఈ నెలలో, మీ సంబంధాలు సామరస్యంగా ఉంటాయి. మీరు మీ భాగస్వామితో భావోద్వేగ సంబంధాన్ని అనుభవిస్తారు.
ధనస్సు రాశి...
అక్టోబర్ నెల ధనుస్సు రాశి వారికి అనేక విధాలుగా ప్రత్యేకమైనది కావచ్చు. ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులు అనేక కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందవచ్చు. అదృష్టం త్వరిత జీతం పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. నిరుద్యోగులు కూడా మంచి స్థితిలో ఉండవచ్చు. సమాజంలో మీ గురించి ఉన్న అపోహలు తొలగిపోయి మీరు సామాజిక ప్రతిష్టను పొందుతారు. అంతేకాకుండా, మీ వైవాహిక జీవితం బాగుంటుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపవచ్చు.