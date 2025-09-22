Zodiac signs: ఈ రాశులవారు గొప్ప తల్లులు... బిడ్డల కోసం ఏమైనా చేస్తారు..!
Zodiac sIgns: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని రాశులకు చెందిన మహిళలు... ఉత్తమ తల్లులు అవ్వగలరు. తమ పిల్లల కోసం ఏం చేయడానికైనా వెనకాడరు. మరి, ఆ రాశులేంటో తెలుసుకోవాలని ఉందా..?
ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన వారు ఎవరూ లేరు. ప్రతి తల్లి.. తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మరీ బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. తల్లిగా మారిన తర్వాత ఆ బిడ్డను చాలా ప్రేమగా పెంచుతుంది. తాను పస్తులుండి అయినా.. బిడ్డ కడుపు నింపుతుంది. అయితే... జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని రాశులకు చెందిన స్త్రీలు.. తమ బిడ్డలపై అమితమైన ప్రేమను పంచుతారట. తల్లుల్లు అందరూ గొప్పవారే. కానీ.. వీరు మాత్రం ఇంకా కొంచెం స్పెషల్ అని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మేష రాశి....
మేష రాశి స్త్రీలకు ఓపిక చాలా ఎక్కువ. జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా సాగాలని వీరు కోరుకుంటారు. పెళ్లై.. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత.. తమ పిల్లలను చాలా శ్రద్ధగా, ప్రేమగా పెంచుకుంటారు. ఈ రాశి స్త్రీలు... తమ పిల్లలతో మంచి స్నేహితుల్లా మారతారు. ప్రతి విషయంలోనూ తమ పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తారు.
2.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశి స్త్రీలు సహజంగానే అందరినీ ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. ఇఖ.. వీరు తల్లులైన తర్వాత తమ పిల్లలకు మంచి మార్గదర్శకులు గా మారతారు. వారు వారికి పురోగతికి సహాయపడే మార్గాలను చూపిస్తారు. వారు తమ పిల్లల్లో దాగి ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు తమ పిల్లలతో కూడా మంచి స్నేహాన్ని కలిగి ఉంటారు.
3.మిథున రాశి...
బుధుడు పాలించే మిథున రాశి స్త్రీలు సంబంధాలకు ఎంతో విలువ ఇస్తారు. వారు తరచుగా తమపై ఆధారపడిన వారి పురోగతిని ప్రోత్సహిస్తారు. వారు తమ పిల్లలు తప్పులు చేస్తే శిక్షించడానికి వెనకాడరు. వారు తమ పిల్లల వ్యవహారాల్లో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. వారు తమ పిల్లలను క్రమశిక్షణతో పెంచుతారు. వారు తప్పులు చేసినప్పుడు సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
4.కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి స్త్రీలు తమ పిల్లల పట్ల విపరీతమైన ప్రేమను చూపించే రాశిచక్రాలలో ఒకటి. ముఖ్యంగా, కర్కాటక రాశి స్త్రీలు తమ పిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు. వారు వారికి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినిపిస్తారు. వారు తమ పిల్లల సంక్షేమం గురించి మాత్రమే కాకుండా వారి మొత్తం జీవితాల గురించి కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతారు. అతి ప్రేమతో పిల్లలను తమకు దూరంగా వెళ్లడానికి కూడా ఇష్టపడరు.
సింహరాశి
సింహరాశి స్త్రీలకు నాయకత్వ లక్షణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారు తమ కాళ్ళపై నిలబడి వారి పురోగతిని చూడగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. తల్లులైన తర్వాత, వారు తమ పిల్లలతో తమ జ్ఞానాన్ని పంచుకుంటారు. వారు వారికి పురోగతికి సహాయపడే మార్గాలను సృష్టిస్తారు. అంతేకాకుండా, కష్ట సమయాల్లో వారు మద్దతుగా నిలుస్తారు.
కన్య రాశి...
కన్యరాశి స్త్రీలు తమ పిల్లల పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు. వారు ఇతరుల సంక్షేమం పట్ల అదనపు శ్రద్ధ చూపిస్తారు. తమ పిల్లలతో పాటు.. తమ ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. వీరు ఆరోగ్యానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎక్కువ సేపు పిల్లలతో సమయం గడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
తుల రాశి..
తులారాశి స్త్రీలు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. వారి లక్షణాల కారణంగా వారికి చాలా మంది అభిమానులు ఉంటారు. వారు తమ స్నేహితుల సర్కిల్ను విస్తరిస్తారు. వారు తమ పిల్లలు తమ స్నేహితులను పెంచుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేస్తారు. వారు తమ పిల్లల స్నేహితులను తమ సొంత పిల్లలుగా భావిస్తారు. వారు తమ పిల్లలతో పిల్లలు అవుతారు. వారితో ఉండటం ఆహ్లాదకరమైన జ్ఞాపకాలను సృష్టిస్తుంది.
వృశ్చికరాశి
వృశ్చికరాశి స్త్రీలు చిన్న విషయాలకు భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. వారి పిల్లలు చిన్న విషయాలకు గాయపడినప్పుడు కూడా వారు కలత చెందుతారు, కానీ వారు తమ పిల్లల భవిష్యత్తు ప్రయత్నాలకు మద్దతు ఇస్తారు. తమ పిల్లలను కాసేపు కూడా భర్తకు ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడరు. అంతగా ప్రేమిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి..
ధనుస్సు స్త్రీలు సాహసోపేతంగా ఉంటారు. వారు తమ ఆత్మవిశ్వాసంపై నమ్మకంగా ఉంటారు. వారు అనేక సవాలుతో కూడిన పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ ధనుస్సు రాశి స్త్రీలు వివాహం తర్వాత పూర్తిగా మారతారు. ముఖ్యంగా, వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై చాలా ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు. వారు నిరంతరం ప్రార్థనలు, పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. వారు తమ పిల్లలలో కూడా ఈ లక్షణాలను చూడాలని కోరుకుంటారు.
మకర రాశి...
మకర రాశి స్త్రీలు వివాహం తర్వాత కూడా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటారు. ఆధునిక విషయాలు అనవసరమని వారు భావిస్తారు. వారు దీనిని తమ పిల్లలపై రుద్దుతారు. తమ పిల్లలు ఆధునిక సాంకేతికతకు దూరంగా ఉండాలని వారు కోరుకుంటారు. ఇంటి పనులలో సహాయం చేయడానికి బదులుగా ఎల్లప్పుడూ తమ మొబైల్ ఫోన్లతో బిజీగా ఉండే పిల్లలను వారు విమర్శిస్తారు.
కుంభ రాశి...
కుంభ రాశి స్త్రీలు వివాహం తర్వాత సాహసోపేతమైన పనులలో పాల్గొనడానికి ఇష్టపడతారు. వారు తమ పిల్లలను సాహసోపేతమైన కార్యకలాపాలలో చూడాలని కోరుకుంటారు. ఈ విషయంలో, వారు తమ పిల్లలకు చిన్న వయస్సు నుండే వివిధ విషయాలను నేర్పుతారు. వారు తమ పిల్లలను సంగీతం, యుద్ధ కళలు, ఈత, క్రీడలు వంటి అన్ని రంగాలలో పాల్గొనేలా ప్రోత్సహిస్తారు.
మీన రాశి..
మీన రాశి తల్లులకు చాలా కోపం ఉంటుంది. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ పిల్లల సంక్షేమం కోసం పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. పిల్లలు తప్పు చేస్తే శిక్షించడానికి కూడా ఏ మాత్రం వెనకాడరు.