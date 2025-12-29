2026 Horoscope: 2026లో ఈ రాశుల విదేశీ కల నెరవేరినట్లే..!
2026 Horoscope: కొత్త సంవత్సరం 2026లో గ్రహాలు, నక్షత్రాల ఆధారంగా.. కొన్ని రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లాలి అనుకునే కల కచ్చితంగా నిజం అవుతుంది. ఉద్యోగం, విద్య విదేశాల్లో చేయాలి అనుకునేవారి కల నెరవేరుతుంది.
సాధారణంగా, చాలా మందికి విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకోవాలని, ఉద్యోగం చేయాలని, వ్యాపారం చేయాలని కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ, ఈ విదేశీ కల అందరికీ నిజం కాకపోవచ్చు.అయితే.. అలాంటి కల కొన్ని రాశులకు చెందినవారికి ఈ కొత్త సంవత్సరంలో నిజం కానుంది. శని, రాహువు, బృహస్పతి గ్రహాల కారణంగా ఆరు రాశుల వారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
2026లో మేష రాశివారికి విదేశాలకు వెళ్లాలనే కల నెరవేరుతుంది. ఈ రాశి వారికి బృహస్పతి చాలా అనుకూలంగా ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లడానికి అనుకూలమైన రాహువు స్థానం కూడా అనుకూలంగా ఉంది. అందుకే, ఈ రాశివారు ఫిబ్రవరిలో విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం పొందుతారు. జీతం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మంచి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వీరికి విదేశీ యోగం కలిసి రానుంది.
2.మిథున రాశి...
2026లో మిథున రాశి వారు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ రాశివారికి రాహువ శుభ స్థానంలో ఉండటం, శని 10వ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల, మిథున రాశివారికి మార్చి నెల తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. విదేశాలలో ఉద్యోగం లభించడంతో పాటు స్థిరత్వం కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి, ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలని కోరిక ఉంటే.. ఈ సమయంలో మీ కల నెరవేరుతుంది.
3.కర్కాటక రాశి...
కొత్త సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి కూడా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం రావచ్చు. 2026లో శని ఈ రాశిలో శుభ స్థానంలో సంచరిస్తాడు. మే నెలలో బృహస్పతి ఈ రాశిలో ఉన్నత స్థానంలో సంచరిస్తాడు. అందువల్ల కర్కాటక రాశివారికి మే నెలలో విదేశాలలో ఉద్యోగం లభించవచ్చు. విదేశాలలో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. విద్యార్థులకు కూడా ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం రావచ్చు.
తుల రాశి...
2026 సంవత్సరంలో, శుక్రుడు తుల రాశి వారికి విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరికను నెరవేరుస్తాడు. బృహస్పతి అదృష్ట స్థానంలో , రాహువు 5వ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల, తుల రాశి వారికి విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఫిబ్రవరి నెల తర్వాత.. ఈ రాశివారు పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడవచ్చు. పని కోసం విదేశాలకు వెళ్లడమే కాకుండా, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో, మీ వీసా సంబంధిత సమస్యలన్నీ పరిష్కరించగలరు. ఈ కాలంలో విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది.
మకర రాశి...
కొత్త సంవత్సరంలో, శని రాశి అయిన మకర రాశికి చెందిన వారికి విదేశాలకు వెళ్లాలనే కల నెరవేరుతుంది. మే నెలాఖరులో, బృహస్పతి 7వ ఇంట్లో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండి, శని మీనరాశిలో సంచరిస్తూ, రాహువు ధన స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తే, మకర రాశి వారికి విదేశాల నుండి మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. ఫిబ్రవరి 28వ తేదీలోపు వారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. వీసా పొందడంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే, అవన్నీ పరిష్కారమౌతాయి. ఈ కాలంలో, మీరు విదేశాలలో నివసించే వ్యక్తితో ప్రేమలో పడవచ్చు. వారిని వివాహం చేసుకునే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది. మకర రాశి వారు విదేశాలలో స్థిరపడాలనుకుంటే, 2026 సంవత్సరం కంటే మంచి సంవత్సరం మీకు లభించదు.
మీన రాశి
కొత్త సంవత్సరం 2026 లో బృహస్పతి రాశి అయిన మీన రాశి వారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ పంచమ స్థానంలో రాహువు , బృహస్పతి సంచారం కారణంగా, ఈ రాశి వారికి తక్కువ ప్రయత్నంతోనే విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఉన్నత విద్య లేదా ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా మీన రాశి వారికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. విదేశాలలో వ్యాపారం చేయడానికి లేదా వివాహం కోసం ప్రయత్నించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఇప్పటికే విదేశాలలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో కెరీర్ , ఉద్యోగం పరంగా స్థిరమైన స్థానాన్ని పొందడం వల్ల చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. అదనంగా, ఈ శుభప్రదమైన కాలంలో మీకు విదేశాలలో మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది.