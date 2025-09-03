Lunar Eclipse 2025: చంద్ర గ్రహణ దోషం పోవాలంటే.. ఏ రాశివారు ఏం దానం చేయాలి..?
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం... ఈ చంద్రగ్రహణం కుంభ రాశిలో జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్రహణం కొందరికి మేలు చేయనుండగా.. మరి కొందరికి నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
Lunar Eclipse
ఈ ఏడాది చివరి చంద్ర గ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన సంభవించనుంది. సూతక కాలం చంద్ర గ్రహణ ప్రారంభానికి 9 గంటల ముందే ప్రారంభమౌతుంది. రాత్రి 9.58 గంటలకు ప్రారంభమై.. తెల్లవారుజామున 1.26 గంటలకు ముగుస్తుంది. గ్రహణ మొత్తం వ్యవధి 3 గంటల 28 నిమిషాల 2 సెకన్లు ఉంటుంది. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం... ఈ చంద్రగ్రహణం కుంభ రాశిలో జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్రహణం కొందరికి మేలు చేయనుండగా.. మరి కొందరికి నష్టం కలిగించే అవకాశం ఉంది. మరి, దోష ప్రభావం తగ్గడానికి ఏ రాశివారు ఏ మంత్రం జపించాలి..? ఏం దానం చేయాలి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
1.మేష రాశి...
మేష రాశిని కుజుడు పాలిస్తాడు. చంద్ర గ్రహణ సమయంలో మేష రాశివారు గోధుమలు, పప్పులు, గంధం లాంటివి దానం చేయాలి. ఇవి దానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఆనందం, సంపద పెరుగుతుంది. అంతేకాదు.. గ్రహణ సమయంలో ఈ రాశివారు హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయాలి. దీనితో పాటు.. ‘ఓం శ్రీ హ్రీ క్లీం ఐన్ ఓం స్వాహా’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించాలి. మీరు ధనవంతులు అయితే.. కొద్ది మొత్తంలో వెండి లేదా బంగారం దానం చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది.
2.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశిని శుక్రుడు పాలిస్తాడు. ఈ రాశివారు గ్రహణ సమయంలో శ్రీ సూక్తం మంత్రాన్ని జపించాలి. ఈ సమయంలో బియ్యం, పాలు, చక్కెర, తెల్లని పువ్వులు, తెల్లని వస్త్రాలు దానం చేయడం మంచిది. అదేవిధంగా, ఈ సమయంలో ‘ఓం సీతాంశు, విభాంశు అమృతాంశు నమ:’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలకు పురోగతి లభిస్తుంది.
3.మిథున రాశి...
మిథున రాశిని బుధుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. చంద్రగ్రహణ సమయంలో ఈ రాశివారు మీ ఇష్ట దేవత మంత్రాన్ని జపించాలి. దుర్గాదేవికి పండ్లు సమర్పించాలి. ‘ ఓం శ్రమ శ్రమ శ్రమ సహ చంద్రమసే నమ:’ అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల చాలా శుభం జరుగుతుంది. గ్రహణ సమయంలో ఆవుకు పచ్చ గడ్డి తినిపించడం, తాజా కూరగాయలు, పండ్లు, దుస్తులు మొదలైనవి దానం చేయాలి.
4.కర్కాటక రాశి..
చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిని పాలిస్తాడు. వృశ్చిక రాశి వారు చంద్రగ్రహణం సమయంలో శివుడిని పూజించడం శుభప్రదం. ఈ రోజున శివుడు, రాహువు , చంద్ర మంత్రాలను జపించడం వల్ల అదృష్టం కలుగుతుంది. దీనితో పాటు, గ్రహణం సమయంలో లేదా తరువాత బియ్యం, పాలు, నెయ్యి, కర్పూరం మొదలైన వాటిని దానం చేయడం వల్ల అదృష్టం కలుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల మీ జీవితంలో పురోగతి లభిస్తుంది.
5.సింహ రాశి..
సింహ రాశిని సూర్యుడు పాలిస్తాడు. ఈ సమయంలో సింహరాశి వారు కొన్ని వస్తువులను దానం చేయడం చాలా మంచిది. ఈ సందర్భంగా రామాలయం దగ్గర నిస్సహాయులకు గోధుమలు, ఆహారం , ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయడం వల్ల మీ పుణ్యఫలాలు పెరుగుతాయి. అలాగే, చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠించడం మంచిది. ఈ సమయంలో 'ఓం సూర్యాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించడం ద్వారా, మీరు మీ ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ , మీ కుటుంబంలో శాంతిని చూస్తారు.
కన్య రాశి..
బుధుడు ఆధిపత్యం వహించే కన్య రాశివారు చంద్రగ్రహణం సమయంలో కొన్ని వస్తువులను దానం చేయడం చాలా మంచిది. ఇది పెద్ద ఎత్తున సహాయం లేదా దానం కాకపోయినా, ఈ రోజున తక్కువ పరిమాణంలో చేసే మంచి పనులు మీకు చాలా శాంతి , సంపదను తెస్తాయి. ఈ రోజున, వీరు గ్రహణం సమయంలో నెయ్యి, కర్పూరం, జీడిపప్పు, తాజా కూరగాయలు, పండ్లు మొదలైనవి దానం చేయడం వల్ల వారు తమకు తెలియకుండానే చేసిన తప్పులకు ప్రాయశ్చిత్తం అవుతుంది. అలాగే, ఇలా చేయడం వల్ల వ్యాపారులకు మంచి లాభాలు వస్తాయి.
తుల రాశి...
శుక్రుడు తులారాశి అధిపతి కాబట్టి, చంద్రగ్రహణం సమయంలో తులారాశి వారు లక్ష్మీ స్తోత్రం లేదా దుర్గా సప్తశతిని హృదయపూర్వకంగా పఠించడం శుభప్రదం. 'ఓం ఐం క్లీం సౌమ్య నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి. అదేవిధంగా, గ్రహణ సమయంలో చక్కెర, నెయ్యి, కూరగాయలు, పండ్లు, గోధుమలు, దుస్తులు మొదలైన వాటిని దానం చేయడం ద్వారా, మీరు అష్ట దేవతల ఆశీస్సులను పొందుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి కుజుడు అధిపతి. గ్రహణ సమయంలో పేదలకు గుమ్మడికాయ, బెల్లం, మినపప్పు, ఎర్రటి పండ్లు , ఎర్రటి వస్త్రాన్ని దానం చేయడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా చేయడం ద్వారా, మీ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ రాశి వారు చంద్రగ్రహణం సమయంలో హనుమాన్ చాలీసా , సుందరకాండను పఠించాలి. అదేవిధంగా, 'ఓం క్రం క్రౌం సహ భౌమయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠించడం చాలా మంచిది.
ధనుస్సు
ధనుస్సు రాశి వారు గ్రహణం తర్వాత విష్ణు ఆలయాన్ని సందర్శించి పేదలకు ఆహారాన్ని దానం చేయాలి, తద్వారా వారి పుణ్య ఫలితాలు పెరుగుతాయి. ఆహార ధాన్యాలు, పసుపు పండ్లు, నెయ్యి, గోధుమలు, ఉప్పు, చక్కెర మొదలైన వాటిని దానం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. మీ పెండింగ్ పనులు మళ్ళీ ప్రారంభమవుతాయి. మీ ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. ధనుస్సు రాశి అధిపతి బృహస్పతి. కాబట్టి, ఈ రాశి వారు చంద్రగ్రహణం సమయంలో విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని జపించాలి. 'ఓం శ్రమ శ్రమ శ్రౌం సహ చంద్రాంశే నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం చాలా శుభప్రదం.
మకరం
మకర రాశి వారు గ్రహణ సమయంలో నల్లని వస్త్రాలను దానం చేయడం ద్వారా జీవితంలో శ్రేయస్సు పొందుతారు. మీరు మీ జీవితంలో పురోగతిని పొందుతారు. మకర రాశి శని గ్రహం ఆధిపత్యం వహిస్తుంది. అందుకే చంద్రగ్రహణం సమయంలో శని చాలీసాను పఠించడం , 'ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం చాలా శుభప్రదం. గ్రహణం సమయంలో ఇది మిమ్మల్ని పెద్దగా ప్రభావితం చేయదు.
కుంభం
సంవత్సరంలో రెండవ చంద్రగ్రహణం కుంభంలో జరుగుతోంది. ఈ రాశిని శని గ్రహం పాలిస్తుంది. కాబట్టి, చంద్రగ్రహణం సమయంలో శని చాలీసా , కృష్ణ చాలీసా లేదా హనుమాన్ చాలీసాను పఠించడం చాలా మంచిది. చంద్రగ్రహణం తర్వాత, బియ్యం, గోధుమలు, ఉప్పు, చక్కెర, దుస్తులు, పండ్లు పంపిణీ చేయడం వల్ల ఇంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు.
మీన రాశి...
చంద్రగ్రహణం సమయంలో కొన్ని వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మీనరాశికి శ్రేయస్సు వస్తుంది. ఈ సమయంలో విష్ణు చాలీసా లేదా రామాయణం, మహాభారతం వంటి కథలను చదవడం మంచిది. దీనితో పాటు, గ్రహణం రోజున పసుపు పండ్లు, పసుపు దుస్తులు, కుంకుమ, పసుపు, బెల్లం మొదలైన వాటిని దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా, మీ సంపద పెరుగుతుంది.