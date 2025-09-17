- Home
Pitru Dosham : హిందూ మతంలో మహాలయ పక్షంలోని రోజులను చాలా ముఖ్యమైనవి, పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో పితృదోషం ఉన్నవారు నివారణ చర్యలు చేపట్టవచ్చు. ఈ పితృ దోషం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం ఎలా? ఉంటే పరిహారం ఏంటి? ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మహాలయ అమావాస్య ప్రత్యేక
Pitru Dosham భాద్రపద మాసంలో పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే కృష్ణ పక్ష కాలాన్ని (15 రోజులు) మహాలయ పక్షం అంటారు. ఈ ఏడాది 2025లో మహాలయ పక్షం సెప్టెంబర్ ఆరంభంలో మొదలై అమావాస్య రోజుతో ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో పితృదేవతల ఆత్మ శాంతి కోసం తర్పణం, హోమం, ఇతర కర్మలు చేస్తారు. దీనివల్ల పితృ దోషం వల్ల కలిగే ఆటంకాలు తొలగిపోయి, పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
మహాలయ పక్షంలో ముఖ్యమైన రోజైన మహాలయ అమావాస్య (పెద్దల అమావాస్య) నాడు పితృదేవతలకు తర్పణం విడవడం చాలా పుణ్యప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం, దానధర్మాలు చేయడం, పేదలకు సహాయం చేయడం లాంటి పనుల వల్ల పితృ దోషం తొలగిపోయి పితృదేవతల ఆశీస్సులు పూర్తిగా లభిస్తాయి.
పితృ దోషం అంటే ఏమిటి?
పితృ దోషం అంటే మన పూర్వీకుల ఆత్మలు పూర్తిగా శాంతించక, వారి వంశంలోని వారికి కలిగే సమస్యలను సూచిస్తుంది. అంటే చనిపోయిన పూర్వీకులకు సరిగ్గా అంత్యక్రియలు చేయనప్పుడు లేదా వారి కోరికలు నెరవేరకుండా ఉన్నప్పుడు ఈ దోషం ఏర్పడుతుందని భావిస్తారు.
ఇంకా ఈ దోషం కొందరి జాతకంలో రాహు, కేతు, శని గ్రహాల తప్పుడు స్థానాల వల్ల కూడా ఏర్పడవచ్చు. పితృ దోషం ఉంటే ఉద్యోగ సమస్యలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనారోగ్యం, కుటుంబంలో అశాంతి లాంటివి కలుగుతాయి. పితృ దోషాన్ని కొన్ని లక్షణాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు.
సంతానం కలగడంలో ఆలస్యం
ఒకరికి సంతానం కలగడంలో ఆలస్యం అవ్వడం పితృ దోషానికి మొదటి లక్షణం. ఏ గుడిలో మొక్కుకున్నా, ఎలాంటి పరిహారాలు లేదా మంచి చికిత్స తీసుకున్నా సంతాన భాగ్యం కలగడంలో సమస్యలు ఎదురైనా లేదా ఆలస్యం అయినా మీకు పితృ దోషం ఉన్నట్లే. మీ పూర్వీకులు శాంతితో లేరని ఇది సూచిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆశీస్సులు లేకుండా పితృ దోషం ఉన్నవారికే సంతానం కలగడంలో ఆలస్యం అవుతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
ఇంట్లో రావి చెట్టు మొలవడం
కొందరి ఇంటి గోడలపై లేదా డాబా మీద ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా రావి చెట్టు మొలవడం మొదలవుతుంది. అలా మొలిస్తే ఇంట్లో దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయని అర్థం. మీ పూర్వీకులు సంతోషంగా లేరని, ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు నిండి ఉన్నాయని ఇది సూచిస్తుంది. దీనికి సరైన పరిహారాలు చేయకపోతే సమస్యలు పెద్దవి కావచ్చు. అలాగే ఇంట్లో తరచుగా ఎవరికైనా చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరగడం, గాయాలు కావడం, వాహనాలు మరమ్మతుకు రావడం కూడా పూర్వీకుల ఆశీస్సులు లేవని, పితృ దోషం ఉందని సూచిస్తుంది.
శుభకార్యాలలో ఆటంకాలు
కష్టపడి పనిచేసినా ఫలితం లేకపోవడం, అభివృద్ధి లేకపోవడం, తరచుగా ఉద్యోగాలు మారడం, వ్యాపార ప్రయత్నాలలో ఆటంకాలు కలగడం కూడా పితృ దోషం లక్షణాలే. ఇంకా జీవితంలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలైన పెళ్లి, గృహప్రవేశం లాంటి శుభకార్యాలు అనుకోకుండా ఆగిపోతూ ఉండటం కూడా పూర్వీకుల ఆశీస్సులు లేవనే సూచిస్తుంది. ఇలా జరగడం పూర్వీకులు తమను గుర్తు చేస్తున్నారని అర్థం.
పితృ దోష పరిహారాలు
పితృ దోషం నుండి బయటపడాలనుకునే వారు కొన్ని పద్ధతులను పాటించాలి. ముఖ్యంగా మహాలయ పక్షంలో తర్పణం విడవడం చాలా ముఖ్యం. పవిత్ర నదులలో స్నానం చేసి శాస్త్రోక్తంగా తర్పణం విడవాలి. శ్రాద్ధ కర్మలను సరిగ్గా చేయాలి. పితృ పక్షంలోని అన్ని రోజులూ పూర్వీకులకు నైవేద్యం పెట్టి పూజించాలి. ఆహారం, నీరు సమర్పించి పూజించడం పూర్వీకులను శాంతింపజేయడానికి సహాయపడుతుంది. పూర్వీకుల చిత్రపటాలను శుభ్రం చేసి, పూలతో అలంకరించి, దీప ధూప నైవేద్యాలు సమర్పించి మనస్ఫూర్తిగా పూజిస్తే వారి మనసు సంతోషిస్తుంది.
మహాలయ పక్షంలో చేయాల్సినవి
పూర్వీకుల పేరు మీద పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా ఇతర దానాలు చేయడం పితృ దోషాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అమావాస్య రోజులలో నల్ల నువ్వులు, పాలు, బియ్యం లాంటి వస్తువులను దానం చేయవచ్చు. మహాలయ పక్షంలో ఉపవాసం ఉండి పూజించాలి. పితృ దోషం ఉన్నవారు నాగపూజ చేయడం కూడా ఫలితాన్నిస్తుంది. మహాలయ పక్ష కాలంలో ఇంట్లో లేదా గుడిలో దక్షిణం వైపు దీపం వెలిగించవచ్చు. ఇది వారికి మోక్ష మార్గాన్ని చూపుతుందని నమ్ముతారు. మహా మృత్యుంజయ మంత్రం లేదా గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించవచ్చు. మర్రి చెట్టుకు, రావి చెట్టుకు నీళ్లు పోయవచ్చు. మధ్యాహ్నం కాకులకు అన్నం పెట్టాలి.
పితృదేవతల ఆశీస్సులు పొందండి
మహాలయ పక్షంలో మాంసాహారం తినడం, మద్యం సేవించడం, ఇతర చెడు అలవాట్లను మానుకోవాలి. పవిత్రమైన మనసుతో పూర్వీకులను స్మరించుకుని వారికి గౌరవం ఇవ్వాలి. కర్మలను శ్రద్ధగా, భక్తితో చేయాలి. మహాలయ పక్షం అనేది పూర్వీకులను గౌరవించి, పితృ దోషాలను తొలగించుకుని వారి ఆశీస్సులు పొందడానికి ఒక అరుదైన అవకాశం.
పితృ దోషం వల్ల కలిగే సమస్యలను తొలగించుకోవడానికి పైన చెప్పిన పరిహారాలను భక్తితో చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ పవిత్ర కాలంలో మీ పూర్వీకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపి, వారి ఆత్మ శాంతి కోసం ప్రార్థించండి. దీని ద్వారా మీ జీవితంలో శాంతి, శ్రేయస్సు, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి.
గమనిక :
ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, సాధారణ జ్యోతిష్య అంచనాల, సాంప్రదాయాల ఆధారంగా రాయబడింది. దీని కచ్చితత్వాన్ని ఏషియానెట్ తెలుగు నిర్ధారించదు. పూర్తి వివరాలకు జ్యోతిష్యులను సంప్రదించడం మంచిది