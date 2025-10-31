గురు, చంద్రుల అద్భుత యోగం.. ఈ 6 రాశులవారి దశ తిరిగినట్లే!
జ్యోతిష్యం ప్రకారం నవంబర్ నెల అత్యంత శుభప్రదమైనది. ఈ నెల 2, 3, 4 తేదీలలో గురు, చంద్ర గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచరించనున్నాయి. ఈ గ్రహాల కలయికతో మనసుకు శాంతి, ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 6 రాశుల వారి జీవితం ప్రకాశించనుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారికి గురు-చంద్ర సంచారం ఆర్థికాభివృద్ధికి దారితీస్తుంది. డబ్బులు తిరిగి రావడం, అప్పులు తీరడం వంటి శుభఫలితాలు కనిపిస్తాయి. విద్యార్థులకు ఇది విజయం సాధించే సమయం. మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. చిన్న ప్రయత్నంతో పెద్ద విజయాలు సాధిస్తారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి గురు-చంద్ర యోగం కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. నూతన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం లేదా కళా రంగంలో ఉన్నవారికి విజయాలు దక్కుతాయి. స్నేహితుల సహకారం, కొత్త పరిచయాలు అదృష్టాన్ని తెస్తాయి. కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ధ్యానం, పూజలకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలం.
కర్కాటక రాశి
చంద్రుడు కర్కాటక రాశి అధిపతి కావడం వల్ల ఈ యోగం ఈ రాశివారికి విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. భావోద్వేగ పరంగా ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఇంటి వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్య వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కొన్ని పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆస్తి వివాదాలు, కోర్టు కేసులు అనుకూలంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి
తుల రాశివారికి గురు-చంద్ర యోగం వృత్తి, ఆర్థిక రంగాల్లో కొత్త ద్వారాలను తెరిచే అవకాశం ఉంది. సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ప్రమోషన్ లేదా బదిలీ లభించవచ్చు. కొత్త సంబంధాలు, ఒప్పందాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకర మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. షేర్లు, ఆర్థిక లావాదేవీల ద్వారా లాభాలు వస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి అధిపతి గురువు. కాబట్టి గురు, చంద్ర యోగం ధనుస్సు రాశివారికి అసాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. విద్య, ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. అనుకూల గ్రహ స్థితి కారణంగా ఆదాయ వృద్ధి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు.
మీన రాశి
గురు, చంద్రుల సంచారం వల్ల మీనరాశి వారికి మేలు జరుగుతుంది. మనసులోని కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఏ ప్రయత్నం చేసినా విజయం లభిస్తుంది. సొంత ఇల్లు, విదేశీ ఉద్యోగ కల నెరవేరుతుంది. సంతానం కలుగుతుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది.