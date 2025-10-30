ఈ 4 రాశులవారు నక్కతోక తొక్కినట్లే.. నవంబర్ లో విదేశాలకు వెళ్లడం ఖాయం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ నెలలో రాహు-కేతువుల సంచారం, ముఖ్య గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విదేశీ అవకాశాలు ప్రకాశవంతంగా ఉన్నాయి. విదేశీ ఉద్యోగాలు, వీసా అనుమతులు, స్థిర నివాసం వంటి కలలు నిజం కానున్నాయి.
నవంబర్ నెలలో ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనాలు మన జీవితంలోని అనేక అంశాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రతి నెలా గ్రహాల సంచారం, దృష్టులు, యోగాలు వ్యక్తుల వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి, సంబంధాలు, విదేశీ అవకాశాలపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. నవంబర్ నెలలో రాహు- కేతు సంచారంతో పాటు బుధుడు, గురుడు, శని, సూర్యుడు లాంటి ప్రధాన గ్రహాల స్థాన మార్పులు జరగనున్నాయి. ఈ మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి విదేశీ అవకాశాలు ఇవ్వనున్నాయి. మరి ఆ రాశులేంటో చూద్దామా..
మేష రాశి
మేష రాశివారికి నవంబర్ నెల కొత్త దారులను తెరుస్తుంది. రాహువు ఈ రాశి 12వ స్థానంలో సంచరిస్తుండగా, కేతువు 6వ స్థానంలో ఉంటుంది. ఇది విదేశీ సంబంధాల విస్తరణకు అనుకూలమైన యోగం. ఇంతకాలంగా నిలిచిపోయిన వీసా లేదా ఇతర సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. ఐటీ, హెల్త్కేర్, రీసెర్చ్ లేదా ఫైనాన్స్ రంగాల్లో పనిచేసే వారికి విదేశీ ఉద్యోగ ఆఫర్లు రావచ్చు. కుటుంబ సహకారంతో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించవచ్చు. ఈ కాలంలో నిర్ణయాలు ధైర్యంగా తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి గురు, శని అనుకూల దృష్టితో పాటు రాహు 11వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి దిశగా ప్రయాణం మొదలవుతుంది. విదేశాల్లో పనిచేయాలనే ఆలోచన ఉన్నవారికి ఈ నెలలో ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి ఆహ్వానాలు లేదా ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వృత్తి విస్తరణ కోసం విదేశీ భాగస్వాములతో సంబంధాలు ఏర్పడవచ్చు. విద్యార్థులు కూడా శుభవార్తలు వింటారు. ప్రత్యేకించి నవంబర్ 14 తర్వాత వీసా విషయంలో అనుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆశీర్వాదం, గురు దృష్టి ఈ ప్రయాణాన్ని విజయవంతం చేస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారికి నవంబర్ నెల ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు ఇవ్వనుంది. గత కొన్ని నెలలుగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు, ఫండింగ్ లేదా ఉద్యోగ మార్పులు ఇప్పుడు కొత్త రూపంలో సాగుతాయి. రాహువు ఈ రాశివారి 5వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల సృజనాత్మకత, టెక్నాలజీ, రీసెర్చ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విదేశీ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. వీసాకు సంబంధించి లీగల్ అడ్డంకులు తొలగి మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
మీన రాశి
మీన రాశివారికి నవంబర్ నెల అత్యంత శుభప్రదం. కేతువు ఈ రాశివారి 8వ స్థానంలో ఉండడం వల్ల దీర్ఘకాలిక మార్పులు సంభవించవచ్చు. రాహువు 2వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం, విదేశీ సంబంధాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో విదేశీ ఉద్యోగం లేదా వ్యాపార అవకాశాలు అందుకుంటారు. అలాగే చదువు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. మానసికంగా ఈ కాలం ధైర్యాన్ని, నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. బుధుడి అనుకూల దృష్టి కారణంగా డాక్యుమెంటేషన్, వీసా అనుమతులు, ఇతర పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ కాలంలో ప్రారంభించే ప్రయత్నాలు దీర్ఘకాల విజయానికి దారితీస్తాయి.