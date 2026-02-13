- Home
Sun-Venus Conjunction: సూర్యుడు కుంభ రాశిలో అడుగుపెట్టగానే.. శుక్ర గ్రహంతో కలిసి శుక్ర రాజయోగం ఏర్పరిచింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో లాభాలు రానున్నాయి.
వేద జోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడు అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు.ఈ సూర్యుడు ప్రతి నెలా తన రాశిని మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలా మార్చుకునే క్రమంలో ఏదో ఒక గ్రహంతో కలుస్తూ ఉంటుంది. తాజాగా సూర్యుడు కుంభ రాశిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆల్రెడీ అప్పటికే ఆ రాశిలో ఉన్న శుక్రుడితో కలిసి శుక్రాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరిచాడు. ఇది చాలా శుభ యోగం. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు చాలా కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా....
1.మేష రాశి...
సూర్యుడు, శుక్రుడి కలిసి ఉండటం వల్ల ఏర్పడిన శుక్రాదిత్య రాజయోగం మేష రాశివారికి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. దీని వల్ల ఈ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా కలిసి రానుంది. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. గతంలో కంటే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అనేక రంగాలలో విజయంతో పాటు, చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. పని కోసం ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. వ్యాపారంలో మీ దీర్ఘకాలిక కృషి, అంకిత భావం విజయానికి దారి తీస్తుంది.
2.మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి కూడా శుక్రాదిత్య రాజయోగం బాగా కలిసిరానుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఈ కాలం ఉద్యోగంలో ఉన్న వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. మీ కృషిని ఉన్నతాధికారులు గుర్తిస్తారు. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. స్టాక్ మార్కెట్, బంగారం, వెండి మొదలైన వాటి ద్వారా ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. విద్యా రంగంలో కూడా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు విజయం సాధించవచ్చు.
3.కన్య రాశి..
శుక్రాదిత్య రాజయోగం కన్య రాశివారికి అనేక ప్రయోజనాలు తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు అనేక రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు కెరీర్ లో ఆకస్మిక లాభాలు పొందుతారు.మీ పనిని అందరూ గుర్తించి, ప్రశంసిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీ సంబంధం బలపడుతుంది. మీరు కోర్టు కేసులలో విజయం సాధించవచ్చు. రాహువు , సూర్యుని బలం కారణంగా, మీరు మీ శత్రువులను కూడా ఓడించగలరు.
4.ధనుస్సు రాశి..
ఈ శుక్రాదిత్య రాజయోగం ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనాలను మోసుకురానుంది.ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి వారు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం పొందుతారు. విదేశీ పెట్టుబడుల ద్వారా మీరు గణనీయమైన లాభాలను కూడా పొందుతారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులను తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. భవిష్యత్తు కోసం సంపదను కూడబెట్టుకోవడంలో మీరు విజయం సాధిస్తారు.