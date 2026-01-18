Birth Date: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు లక్ష్మీదేవి అవతారాలు
Birth Date: సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీలలో జన్మించిన వారు అదృష్టవంతులు అవుతారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అమ్మాయిలు అత్తమామల ఇంటికి లక్ష్మీదేవి అవతారాలుగా మారుతారు. ఏ తేదీలలో జన్మించిన మహిళలలో తెలుసుకోండి.
లక్ష్మీదేవి అవతారం
సంఖ్యాశాస్త్రం ఒక వ్యక్తి మూల సంఖ్య ద్వారా ఆ వ్యక్తి.. వ్యక్తిత్వం, అదృష్టం ముందే అంచనా వేసి చెప్పగలదు. కొన్ని సంఖ్యలలో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తారింటికి బాగా సంపదను తెచ్చి పెడతారు. వివాహం తర్వాత వారి అత్తమామల ఇళ్ళను వారే పాలిస్తారు. వారిని లక్ష్మీ దేవి అవతారాలుగా పిలుస్తారు. ఇంతకీ ఏ తేదీలలో జన్మించిన వారు అత్తారింటికి అదృష్టాన్ని, సంపదను తెచ్చిపెడతారో తెలుసుకోండి.
రాడిక్స్ నెంబర్ 2
రాడిక్స్ నెంబర్ లేదా మూల సంఖ్య.. మీరు జన్మించిన తేదీలోని సంఖ్యలను కలిపితే వచ్చేదే ఈ సంఖ్య. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ నెలలోనైనా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిల రాడిక్స్ సంఖ్య 2 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు చంద్రునితో అనుబంధం ఉంటుంది. అందువల్ల వీరు భావోద్వేగ పరంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఉండేలా చూస్తారు. వారి భర్త అదృష్టవంతులు. వీరి వల్ల వారికి ఎంతో కలిసొస్తుంది. 2 రాడిక్స్ సంఖ్య గల అమ్మాయిలను లక్ష్మీదేవి అని పిలుచుకోవచ్చు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 5
ఏ నెలలోనైనా 5, 14, 23 తేదీలలో జన్మించిన వారి మూల సంఖ్య 5 అవుతుంది. ఈ ఐదవ సంఖ్య ఉన్న వారిని పాలించేది బుధుడు. ఇది వారికి ఉన్నతమైన కమ్యూనికేషన్ అందిస్తుంది. మాటలతో ఎవరినైనా ఇట్టే బోల్తా కొట్టించగలరు. వీరు ఉంటే చాలు వాతావరణ ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. 5 రాడిక్స్ సంఖ్య కలిగిన అమ్మాయిలు తమ మాటలతో ఎవరి హృదయానైనా ఇట్టే గెలిచేస్తారు. వారి ప్రవర్తన వల్ల అత్తమామల ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టమైన వారిగా మారిపోతారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 6
రాడిక్స్ సంఖ్య 6 కలిగిన అమ్మాయిలు అదృష్టవంతులు, వారి వైవాహిక జీవితం విజయవంతంగా మారుతుంది. వివాహం తర్వాత అత్తమామల ఇంట్లో వీరు అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటారు. ఆరవ సంఖ్యను పాలించేది శుక్రుడు. శుక్రుడు సుఖాలు, ప్రేమ, విలాసం వంటివి అందిస్తాడు. ప్రతినెల 6,15, 24వ తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు రాడిక్స్ సంఖ్య 6 అవుతుంది. ఈ అమ్మాయిలు చాలా సృజనాత్మకంగా, కొత్తగా ఆలోచిస్తారు. చుట్టూ ఉన్న బంధువులను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటారు. తమ భర్తలకు వీరు ఎంతో అదృష్టవంతులు అవుతారు. వీరికి అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. వీరు ఉన్నచోట ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.