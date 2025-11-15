Zodiac signs: ఈ రాశుల వారికి అహంకారం ఎక్కువ, ఎప్పుడూ తామే కరెక్ట్ అనుకుంటారు
Zodiac signs: ప్రపంచంలో తెలివైనవారు చాలా మంది ఉంటారు. అయితే, తాము మాత్రమే తెలివైన వారం అని, తాము మాత్రమే అన్నీ పనులు కరెక్ట్ గా చేస్తామని భావించేవారు కూడా ఉంటారు.
చాలా మంది అన్నీ తమకే తెలుసు అని ఫీలౌతూ ఉంటారు. అలా తమను తాము గొప్ప అని ఫీల్ అయితే పర్వాలేదు కానీ, ఇతరులకు మాత్రం ఏమీ తెలీదు అని అనుకుంటారు. పూర్తిగా స్వార్థ పరులు. అందరి కంటే తమకే అన్నీ తెలుసని నమ్ముతారు. ఎవరికీ ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని ఫీలౌతుంటారు. తమ ప్రవర్తనతో అందరికీ కోపం తెప్పిస్తారు. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కూడా అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న రాశులు కొన్ని ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం…
సింహ రాశి...
సింహ రాశివారికి గర్వం చాలా ఎక్కువ. అందరికంటే తామే గొప్పవాళ్లం అని నమ్ముతారు. అందుకే, తాము ఎప్పుడూ అన్ని విషయాల్లో కరెక్ట్ అనుకుంటారు. ఇతరుల అభిప్రాయాలు పట్టించుకోరు. తమకు ఏది మంచి అనిపిస్తే అదే చేస్తారు.
కన్య రాశి
కన్య రాశి వాళ్లకు తాము పర్ఫెక్ట్ అనే పిచ్చి ఉంటుంది. తమకు అన్నీ తెలుసని అనుకుంటారు. అందుకే ఇతరుల ముందు అహంకారులుగా కనిపిస్తారు. తాము ఎవరికీ వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని, ఏ విషయంలోనూ తప్పు చేయమని భావిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వాళ్లు ఎంత వినయంగా కనిపించినా, తాము అందరికంటే గొప్పవాళ్లమని లోలోపల నమ్ముతారు. ఇతర రాశుల వారికి లేని లక్షణాలు తమకు ఉన్నాయని భావిస్తారు. అందుకే అన్ని విషయాలు తెలుసుకోగలమని నమ్ముతారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వాళ్లకు తాము ఇతరుల కంటే భిన్నమని తెలుసు. ఈ వైవిధ్యమే తమకు అన్నీ బాగా తెలుసని భావించేలా చేస్తుంది. అందుకే ఇతరుల కంటే తెలివైనవాళ్లమని, ఎక్కువ అవగాహన ఉన్నవాళ్లమని నమ్ముతారు.
తొందరపాటు ప్రవర్తన
ఈ రాశులలో పుట్టిన వాళ్లు ఎప్పుడూ తమ అభిప్రాయాలను సమర్థించుకోవడానికి తొందరపడతారు. ఇతరుల అభిప్రాయాలను నిరంతరం తిరస్కరిస్తారు. ఈ విషయాలే వారిని ఇతరుల నుంచి వేరు చేసి, గుంపులో ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి.