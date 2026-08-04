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- Planetary movement: రాసిపెట్టుకోండి..ఈ 3 రాశుల వారు వచ్చే ఆరునెలలు పాటూ ఏం చేసినా అదృష్టమే
Planetary movement: రాసిపెట్టుకోండి..ఈ 3 రాశుల వారు వచ్చే ఆరునెలలు పాటూ ఏం చేసినా అదృష్టమే
Planetary movement: గ్రహాల సంచారం వల్ల మూడు రాశుల వారికి వచ్చే 6 నెలల పాటు బాగా కలిసివస్తుంది. వారు ఏం పనులు చేసినా ఆర్ధికంగా విజయాలు దక్కుతాయి. గురు, శని, శుక్ర గ్రహాల సంచారం వల్ల వీరికి రాజయోగం పడుతుంది.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి వచ్చే ఆరు నెలలు మంచి సమయం. ఈ కాలం వారికి కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశాలు వీరికి ఈ కాలంలోనే వస్తాయి. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ప్రమోషన్ రావచ్చు. జీతాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి కొత్త ఒప్పందాలు, పెట్టుబడుల ద్వారా విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. ఆగిపోయిన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవడం ప్రారంభమవుతుంది. దీని వల్ల ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వీరికి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి రాబోయే ఆరు నెలలు ఆర్థికంగా మంచి స్థితికి తీసుకువెళతాయి. అప్పులపాలైన వారు వాటిని తీర్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్, భూమి లేదా వాహనం కొనాలనుకుంటున్న వారికి అవి కొనే అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారం చేస్తున్న వారికి దాన్ని విస్తరించేందుకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలు తగ్గి ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
ధనూ రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడే కాలం ఇది. కొంతకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. చేస్తున్న ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. లేదా దూర ప్రాంతంలో ఉద్యోగావకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో బంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.