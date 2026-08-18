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- Kitchen Vastu: ఇంట్లో 3 బర్నర్ల గ్యాస్ స్టవ్ ఉండకూడదా? ఖర్చులు పెరుగుతాయా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
Kitchen Vastu: ఇంట్లో 3 బర్నర్ల గ్యాస్ స్టవ్ ఉండకూడదా? ఖర్చులు పెరుగుతాయా? వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
Kitchen Vastu: వాస్తు శాస్త్రం మన జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. వాస్తు ప్రకారం తెలియక చేసే తప్పుల కారణంగా ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. మరి, వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో 3 బర్నర్ల స్టవ్ ఉంటే ఏమౌతుంది? ఆర్థిక సమస్యలు వస్తాయా?
వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?
వంటగది కేవలం ఆహారం తయారుచేసే ప్రదేశం మాత్రమే కాదు, అది మన ఇంటి అదృష్టానికి ద్వారం. శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవి కొలువై ఉండే ఈ పవిత్ర స్థలం. ఈ వంట గదిలో సానుకూల శక్తి, ఆనందం, శ్రేయస్సు ఉండాలంటే వాస్తు నియమాలు పాటించడం చాలా అవసరం.
అయితే, ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందిని వేధిస్తున్న ఒక పెద్ద సందేహం.. "ఇంట్లో 3 బర్నర్ల గ్యాస్ స్టవ్ వాడితే పేదరికం వస్తుందా?" దీని వెనుక ఉన్న నిజానిజాలు , పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన వాస్తు నియమాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
3 బర్నర్ల గ్యాస్ స్టవ్ నిజంగా అశుభమా?
సాధారణంగా మన సమాజంలో 'మూడు' అనే సంఖ్య పట్ల ఒక రకమైన అపోహ ఉంది. అందుకే 3 బర్నర్లు ఉన్న స్టవ్ను ఉపయోగిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేదా వాస్తు దోషాలు వస్తాయని కొందరు భయపడుతుంటారు.
కానీ, వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల ప్రకారం ఇది కేవలం ఒక అపోహ మాత్రమే.గ్యాస్ స్టవ్కు ఎన్ని బర్నర్లు ఉన్నాయనే దానితో వాస్తు దోషం ఏర్పడదు.కుటుంబ అవసరాలకు అనుగుణంగా 3 లేదా 4 బర్నర్ల స్టవ్ను ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదు. బర్నర్ల సంఖ్య కంటే, ఆ స్టవ్ను వంటగదిలో ఏ దిశలో ఉంచారు అనేదే అత్యంత ముఖ్యం.
పాటించాల్సిన వాస్తు నియమాలు:
మీ ఇంట్లో ఎన్ని బర్నర్ల స్టవ్ ఉన్నప్పటికీ, అగ్నిదేవుడి అనుగ్రహం లభించి లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉండాలంటే ఈ క్రింది నియమాలను తప్పకుండా పాటించాలి:
సరైన దిశ (ఆగ్నేయం): గ్యాస్ స్టవ్ను ఎల్లప్పుడూ వంటగదిలోని ఆగ్నేయ మూల (East-South) లోనే ఉంచాలి. ఇది అగ్ని తత్వానికి సంబంధించిన దిశ కాబట్టి ఇక్కడ స్టవ్ ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తూర్పు ముఖంగా వంట చేయాలి: వంట చేసేటప్పుడు గృహిణి లేదా వంట చేసే వ్యక్తి ముఖం ఎల్లప్పుడూ తూర్పు దిశ వైపు ఉండాలి. ఇది కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఇంట్లో ప్రశాంతతను నింపుతుంది.
ఈశాన్యంలో పొయ్యి అస్సలు వద్దు: వంటగదిలోని ఈశాన్య దిశ (North-East) జల తత్వానికి నిలయం. కాబట్టి ఈ పవిత్రమైన స్థలంలో గ్యాస్ స్టవ్ ఉంచడం వల్ల తీవ్రమైన వాస్తు దోషాలు, ఆర్థిక నష్టాలు , కుటుంబంలో కలహాలు ఏర్పడతాయి.
సింక్ , స్టవ్ పక్కపక్కనే ఉండకూడదు: నీరు, నిప్పు విరుద్ధ స్వభావం కలిగినవి. అందుకే వాష్ సింక్ , గ్యాస్ స్టవ్ పక్కపక్కనే లేకుండా వాటి మధ్య కొంత దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేదంటే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తుతాయి.
మీ ఇంట్లో 3 బర్నర్ల స్టవ్ ఉంటే అనవసరంగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. బర్నర్ల సంఖ్య ముఖ్యం కాదు, దానిని సరైన దిశలో అమర్చుకోవడం , సరైన పద్ధతిలో వంట చేయడం మాత్రమే ముఖ్యం.