Zodiac signs: రెండు గ్రహాల అరుదైన కలయిక..ఐదు రాశుల దరిద్రాలన్నీ దూరమైనట్లే..!
శుక్ర గ్రహం, సూర్య గ్రహాలు ఒకేసారి కలిసి శక్తింతమైన దశాంగ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు సూర్యుడు, శుక్రుడు 36 డిగ్రీల కోణంలో కలిసి ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది.
జోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి మారడం రెగ్యులర్ గా జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ గ్రహాలు రాశిని మార్చుకుంటున్న సమయంలో ఆ రాశిలో అప్పటికే ఏదైనా గ్రహం సంచరిస్తూ ఉంటే.. రెండు గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. తాజాగా ఆగస్టు 11వ తేదీన శుక్ర గ్రహం, సూర్య గ్రహాలు ఒకేసారి కలిసి శక్తింతమైన దశాంగ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు సూర్యుడు, శుక్రుడు 36 డిగ్రీల కోణంలో కలిసి ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ దశాంగ యోగం.. సంపద, విజయం, పురోగతి, ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని ఇస్తుందని నమ్ముతారు. మరి.. ఈ యోగం ఏ రాశులకు అదృష్టాన్ని కలిగిస్తుందో... ఎవరి కష్టాలను తీరుస్తుందో తెలుసుకుందాం...
1.మేష రాశి...
దశాంగ యోగం మేష రాశివారికి మంచి ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ఇప్పటి వరకు ఈ రాశివారికి ఉన్న సమస్యలన్నీ ఈ సమయంలో తీరిపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారికి వారు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టినా.. లాభాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎవరికైనా డబ్బు ఇచ్చి ఉంటే.. ఆ డబ్బు మళ్లీ మీ చేతికి దక్కే సమయం ఇది. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. పిల్లల ద్వారా మీకు సంతోషకరమైన వార్తలు అందవచ్చు. పెళ్లి కాని వారికి.. పెళ్లి కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది.మానసిక బలం, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. శుక్రవారం రోజున విష్ణువును పూజించి.. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని 41 సార్లు జపించడం వల్ల ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.
2. వృషభం
వృషభ రాశి వారికి, ఈ యోగం నాల్గవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది కొత్త ఇల్లు, వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. మీరు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. పనిలో మీ ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకం చేస్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు ఉంటాయి. నూతన వధూవరులకు సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది. రుణ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. దీని కారణంగా, ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. శుక్రవారాల్లో మహాలక్ష్మికి పూజ చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
3. మిథునం
మిథునరాశిలో శుక్ర సంచారము , కర్కాటక రాశిలో సూర్యుని ఉనికి లగ్న భావాన్ని బలపరుస్తుంది. దీని వల్ల సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. ఐటీ, మీడియా, రచన, కమ్యూనికేషన్ సంబంధిత రంగాల వారికి ఈ కాలం బాగుంటుంది. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు, లాభాలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి మంచి భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంది. గురువారం లలితా సహస్రనామం పఠించడం వల్ల ఫలితాలు పెరుగుతాయి.
4. కన్య రాశి
దశాంగ యోగం కన్యారాశి 11వ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. దీని వల్ల ఊహించని నగదు ప్రవాహం, పెట్టుబడులలో లాభం, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పని , వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. మిథునరాశిలో శుక్ర సంచారము కెరీర్ మార్గాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. గుర్తింపును తెస్తుంది. మీకు స్నేహితులు, బంధువుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. నిస్సహాయులకు ఆహారం ఇవ్వడం, వికలాంగులకు సహాయం చేయడం , శనివారాల్లో హనుమంతుడిని పూజించడం వల్ల ప్రయోజనాలు పెరుగుతాయి.
5. తుల రాశి
దశంగ యోగం తులారాశి పదవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది పనిలో పదోన్నతి, గుర్తింపు , సామాజిక గౌరవానికి దారితీస్తుంది. చిక్కుకున్న డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. అకస్మాత్తుగా డబ్బు రావడం ప్రేమ సంబంధాలలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను సృష్టిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. శుక్రవారాల్లో మహాలక్ష్మి దేవిని పూజించడం లేదా 'ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మి నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ఇతర రాశిచక్ర గుర్తులు
ఇతర రాశిచక్ర గుర్తులు కూడా ఈ యోగం నుండి ప్రయోజనం పొందినప్పటికీ, పైన పేర్కొన్న ఐదు రాశిచక్ర గుర్తులకు ఈ యోగం చాలా శక్తివంతమైనది. ఈ యోగం కర్కాటకం, సింహ, వృశ్చిక, ధనుస్సు, మకరం, కుంభం , మీనం వంటి ఇతర రాశిచక్ర గుర్తులకు కూడా మితమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సంబంధాలు , ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల ఉండవచ్చు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న జ్యోతిషశాస్త్ర ఫలితాలు సాధారణమైనవి. ఇవి ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అంచనాలు, జ్యోతిష్కుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వాటి విశ్వసనీయతకు ఏషియా నెట్ తెలుగు ఏ విధంగానూ బాధ్యత వహించదు. ఒకరి వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహ స్థానాలు , దశ బుద్ధిని బట్టి జ్యోతిషశాస్త్ర ఫలితాలు మారవచ్చు. పూర్తి ఫలితాల కోసం, అనుభవజ్ఞుడైన జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం)